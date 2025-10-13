Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Lana

Von: Ivd

Lana – In der Industriezone von Lana hat sich am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei stießen ein Motorrad und ein Auto zusammen.

Nach ersten Informationen wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Südtirol erlitt ein Knöcheltrauma, eine 51-jährige Autofahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden vom Weißen Kreuz Lana ins Krankenhaus von Meran gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr von Lana war im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden. Die Gemeindepolizei von Lana hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Verkehr war für kurze Zeit beeinträchtigt.