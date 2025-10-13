Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Lana
Auto und Motorrad crashen

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Lana

Montag, 13. Oktober 2025 | 13:24 Uhr
Ärzte kämpften zwölf Stunden vergeblich um Leben des Attackierten Notarzt sym blaulicht weißes kreuz
APA/APA/dpa/Lino Mirgeler
Schriftgröße

Von: Ivd

Lana – In der Industriezone von Lana hat sich am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei stießen ein Motorrad und ein Auto zusammen.

Nach ersten Informationen wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Südtirol erlitt ein Knöcheltrauma, eine 51-jährige Autofahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden vom Weißen Kreuz Lana ins Krankenhaus von Meran gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr von Lana war im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden. Die Gemeindepolizei von Lana hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Verkehr war für kurze Zeit beeinträchtigt.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Kommentare
93
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Kommentare
57
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Geldregen im Dezember: 13. Gehalt möglicherweise steuerfrei
Kommentare
44
Geldregen im Dezember: 13. Gehalt möglicherweise steuerfrei
Tourist aus Deutschland legt Brand und schaut zu
Kommentare
22
Tourist aus Deutschland legt Brand und schaut zu
Peek & Cloppenburg eröffnet erstes Geschäft in Italien
Kommentare
20
Peek & Cloppenburg eröffnet erstes Geschäft in Italien
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 