Zwei mutmaßliche Hehler in Leifers festgenommen

Von: Ivd

Leifers – Im Rahmen gezielter Abendkontrollen zur Verhinderung von Eigentumsdelikten haben die Carabinieri in Leifers gestern zwei junge Männer wegen des Verdachts auf Hehlerei zur Anzeige gebracht. Die beiden, 23 und 20 Jahre alt und aktuell ohne Beschäftigung, wurden kurz vor 22.00 Uhr in der Industriezone der Stadt angetroffen – unter Umständen, die rasch Misstrauen weckten.

Wie die Carabinieri mitteilen, fiel den Beamten in der Alfred-Nobel-Straße ein Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen auf, das in einem dunklen, abgelegenen Bereich geparkt war. Während einer der Männer am Steuer saß, betankte der andere das Auto mit einer Zehn-Liter-Tankkanne. Der ungewöhnliche Vorgang alarmierte die Streife umgehend.

Wertgegenstände im Kofferraum

Nach Rücksprache mit der zuständigen Einsatzleitung und unter Hinzuziehung der Operativen Einheit aus Neumarkt, führten die Beamten eine Durchsuchung des Fahrzeugs und der beiden Männer durch. Dabei stießen sie im Kofferraum auf eine ganze Reihe teils hochwertiger Gegenstände, deren Herkunft die beiden nicht plausibel erklären konnten.

Darunter befanden sich professionelle Werkzeuge, wie ein Schlagbohrer und ein Wandscanner der Marke Hilti, beide mit Seriennummern versehen, außerdem Computerzubehör – fünf Tastaturen, mehrere Mäuse, drei Webcams – sowie weiteres Werkzeug und die bereits erwähnte Tankkanne samt Utensilien zum Umfüllen von Treibstoff.

Besonders brisant: Unter den sichergestellten Objekten fanden die Ermittler auch einen Lieferschein, der auf eine deutsche Firma mit Sitz in München verweist. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Teil der Ware gestohlen sein könnte.

Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände laufen

Die beiden Männer wurden daraufhin wegen des Verdachts auf Hehlerei in gemeinsamer Ausführung angezeigt. Die sichergestellten Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Carabinieri ermitteln derzeit, ob und in welchem Zusammenhang die Geräte einem konkreten Diebstahl zugeordnet werden können.