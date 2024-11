Zwei nächtliche Feuerwehreinsätze in Bozen

Von: fra

Bozen – Die Bozner Berufsfeuerwehr wurde in der vergangenen Nacht zu zwei Einsätzen gerufen. Gegen 21.00 Uhr wurde sie zum ersten Mal alarmiert. Eine Wohnung des Wohnbauinstituts in der Sassari-Straße hatte Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Küche bereits im Vollbrand. Dieser Bereich brannte vollständig aus, was die Klärung der Brandursache erschwerte. Die Wohnung ist nun unbewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich keine Person in der Wohnung.

Gegen 1.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr neuerlich zu einem Einsatz gerufen. In der G. Galilei-Straße hatte die Küche eines Bistrots Feuer gefangen. Ein Mitarbeiter alarmierte die Einsatzkräfte, während der Besitzer des Bistrots mit dem Feuerlöscher selbst die Flammen bekämpfte. Aufgrund seines schnellen Handelns konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Trotzdem entstand im Bistrot erheblicher Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Bozen kümmerte sich um die Nachlöscharbeiten. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.