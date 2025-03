Schwerer Unfall in Bozen

Zwei Personen nach Scooter-Crash in kritischem Zustand

Von: AP

Bozen – In den frühen Morgenstunden ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Hadrianplatz in Bozen.

Gegen 3.30 Uhr kollidierte ein mit zwei Personen besetzter Scooter frontal mit einem Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Mann und die Frau vom Zweirad geschleudert und kamen erst mehrere Meter weiter auf der Straße zum Liegen.

Die alarmierten Rettungskräfte trafen schnell am Unfallort ein und versorgten die beiden Schwerverletzten. Nach einer Erstbehandlung wurden sie umgehend ins Krankenhaus Bozen gebracht, wo sie nun auf der Intensivstation betreut werden.

Der Fahrer des Pkw erlitt lediglich leichte Verletzungen. Neben den Rettungskräften des Weißen und Roten Kreuzes standen auch die Berufsfeuerwehr Bozen, die Carabinieri und die Polizei im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und Details zum Unfallhergang zu ermitteln.