Zwei Täter nach Banküberfall in Linz auf der Flucht

Von: apa

Blitz-Banküberfall in Linz: Zwei maskierte und bewaffnete Täter sind am Montag um 10.16 Uhr in eine Bank in Linz-Urfahr marschiert und haben das Geldinstitut eine Minute später mit Beute wieder verlassen, bestätigte die Polizei Medienberichte. Die Männer flüchteten zu Fuß in den benachbarten Park. Eine Fahndung lief zu Mittag noch.

In der Bank waren fünf Angestellte und eine Kundschaft. Verletzt wurde niemand. Die beiden Männer werden als 20 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Sie sprachen gut verständliches, aber gebrochenes Deutsch und waren mit beigen Cargohosen und schwarzen Sweatshirts bekleidet. Beide trugen eine Schusswaffe. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.