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Gewalttat während Straßenfestivals auf der St. Clair Avenue

Zwei Tote bei Schusswaffenvorfall in Toronto

Sonntag, 12. Juli 2026 | 07:54 Uhr
Gewalttat während Straßenfestivals auf der St. Clair Avenue
APA/APA/AFP/LAURA PROCTOR
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Von: APA/AFP

Bei einem Schusswaffenvorfall in Toronto sind zwei Menschen getötet worden. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei der kanadischen Stadt am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X mit. Die Gewalttat ereignete sich nach einem Bericht des britischen Senders BBC im Rahmen eines Straßenfestivals auf der St. Clair Avenue. Heuer findet dort bereits zum 22. Mal ein Salsafestival mit Livemusik und Tanzdarbietungen statt.

Die Menschen wurden aufgerufen, das betroffene Gebiet zu meiden und den Anweisungen der Beamten zu folgen. Tatverdächtige seien noch nicht gefasst worden.

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