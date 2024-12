Zwei Tote nach Lawinenabgang im Zillertal

Von: fra

Zillertal – Zwei Wintersportler sind am Rosskopf in den Tuxer Alpen von einer Lawine erfasst und verschüttet worden. Beide kamen dabei ums Leben. Nach ersten Berichten ereignete sich das Unglück kurz vor Mittag auf dem 2.576 Meter hohen Rosskopf, als sich ein Schneebrett löste und die beiden Wintersportler mitriss. Sofort wurde ein Rettungseinsatz gestartet, etwa eine Stunde später konnten die Rettungskräfte die verschütteten Personen finden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarben die beiden noch am Unglücksort.

Auch auf der Nordkette in Tirol gab es am Christtag einen größeren Lawineneinsatz, meldet die Nachrichtenagentur APA. Eine Staublawine löste einen Großeinsatz aus, bei dem drei von sieben Beteiligten mitgerissen und teilverschüttet wurden, glücklicherweise jedoch ohne schwerwiegende Folgen.