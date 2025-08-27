Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei Tote und viele Verletzte durch Schüsse in Minneapolis
Polizei ist vor Ort (Symbolbild)

Zwei Tote und viele Verletzte durch Schüsse in Minneapolis

Mittwoch, 27. August 2025 | 18:02 Uhr
Polizei ist vor Ort (Symbolbild)
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRETT CARLSEN
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota sind US-Medienberichten zufolge mindestens zwei Menschen getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt worden. 15 Kinder würden in örtlichen Krankenhäusern behandelt werden, berichtete am Mittwoch der US-Sender CBS. Einem örtlichen Radiosender zufolge schwebten mehrere der Verletzten in Lebensgefahr.

Der Schütze wurde nach Behördenangaben “überwältigt”; örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Polizeikreise, der Schütze sei tot. Auf dem offiziellen Konto der Stadt Minneapolis im Onlinedienst X hieß es, der “Schütze ist überwältigt und es besteht derzeit keine aktive Bedrohung für die Allgemeinheit.” Das Gebiet solle gemieden werden, “um den Einsatzkräften zu ermöglichen, den Opfern zu helfen”. Angaben zur Zahl der Opfer gab es zunächst nicht.

US-Präsident Donald Trump teilte mit, er sei über das “tragische” Ereignis informiert worden. Die Bundespolizei (FBI) habe schnell reagiert und sei vor Ort, erklärte er in seinem Onlinedienst Truth Social. “Das Weiße Haus wird diese schreckliche Situation weiterhin beobachten”, betonte Trump und rief dazu auf, für alle Betroffenen zu beten.

In dieser Woche waren viele Schüler aus den Sommerferien in die Schulen zurückgekehrt. Zuletzt hatte es in den USA wiederholt Berichte über Schüsse an US-Bildungseinrichtungen gegeben, die sich als falsch herausstellten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
139
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Kommentare
49
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Operation Sonnenfinsternis
Kommentare
42
Operation Sonnenfinsternis
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
42
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Kommentare
37
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Anzeigen
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 