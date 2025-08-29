Aktuelle Seite: Home > Italien > Erste Apfel-Seilbahn der Welt spart über 5000 Lkw-Fahrten
Weltneuheit im Trentino

Erste Apfel-Seilbahn der Welt spart über 5000 Lkw-Fahrten

Freitag, 29. August 2025 | 08:20 Uhr
Weltpremiere am Nonsberg: Äpfel schweben per Gondel ins Lager
ANSA
Von: idr

Predaia – Was klingt wie eine Idee aus einem Science-Fiction-Roman, ist jetzt Realität geworden: Am Nonsberg im Trentino gleiten seit kurzem frisch gepflückte Äpfel per Seilbahn zu ihren Lagerplätzen. Die 1,3 Kilometer lange Anlage ist weltweit die erste, die speziell für den Transport von Obst konstruiert wurde, um die Fahrten etlicher Lastwägen zu ersparen. Die Seilbahn ist umweltfreundlich und hat das Potenzial, die Landwirtschaft zu revolutionieren.

Die Verbindung führt von einer Verarbeitungsstätte in Predaia direkt zu den unterirdischen Lagerzellen im ehemaligen Bergwerk von Rio Maggiore. Dort ruhen die Äpfel 900 Meter vom Stolleneingang entfernt auf 575 Meter Höhe unter perfekt klimatisierten Bedingungen. Was früher unzählige Lastwagenfahrten durch enge Bergstraßen erforderte, erledigt nun eine schwebende Obstbahn.

Umweltbilanz, die überzeugt

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Mehr als 5000 Lkw-Fahrten werden jährlich überflüssig. Das bedeutet weniger Abgase, weniger Lärm und deutlich weniger Verschleiß an den Bergstraßen. Hinter der Weltpremiere stehen das Konsortium der Trentiner Apfelproduzent Melinda und die Südtiroler Leitner-Gruppe, die im Seilbahnbau weltweit führend ist.

Finanziert wurde das Prestigeprojekt zu vierzig Prozent aus dem europäischen Wiederaufbauprogramm „Next Generation EU“. Ernesto Seppi, Präsident von Melinda, lobt das Projekt und bezeichnet es als „gut investiertes EU-Geld“. Italiens Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida lobt wiederum die Steigerung der Arbeitssicherung und die CO₂-Ersparnis durch die elektrische Seilbahn.

Die Anlage hat bereits ihre erste Testfahrt erfolgreich absolviert und beweist: Manchmal braucht es nur einen neuen Blickwinkel, um jahrzehntelange Transportprobleme neu zu denken. Wenn sich das Konzept bewährt, könnten bald in anderen Bergregionen Europas weitere Obst-Seilbahnen entstehen. Ein kleiner Schritt für die Äpfel – ein großer Schritt für nachhaltigen Landtransport.

