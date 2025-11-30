Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zyklon auf Sri Lanka kostet mindestens 190 Menschenleben
Zyklon "Ditwah" hat gewütet

Zyklon auf Sri Lanka kostet mindestens 190 Menschenleben

Sonntag, 30. November 2025 | 15:29 Uhr
Zyklon \
APA/APA/AFP/ISHARA S. KODIKARA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach einem schweren Unwetter auf Sri Lanka ist die Zahl der Toten nach Angaben des Katastrophenschutzes weiter gestiegen. Demnach sind durch die Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens 193 Menschen ums Leben gekommen, 228 gelten weiterhin als vermisst. Ausgelöst wurden die sintflutartigen Regenfälle durch den Zyklon “Ditwah”. Die meisten Todesopfer stammen aus den zentralen Bezirken Kandy und Badulla. Mehr als eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Auch am Sonntag wurden neue Erdrutsche aus dem zentralen Hochland gemeldet. In einem Dorf im Nordosten des Landes brach zudem ein Wasserreservoir. Am Samstag hatte “Ditwah” Sri Lanka in Richtung Südindien verlassen, seither ließen die Regenfälle nach. Dennoch standen viele tiefergelegene Gebiete, auch in der Nähe der Hauptstadt Colombo, weiterhin unter Wasser. In Regionen, in denen es besonders heftig geregnet hat, kam es weiterhin zu Erdrutschen.

Such- und Rettungsteams – unterstützt von Einsatzkräften aus Indien – evakuierten Betroffene per Flugzeug aus den überschwemmten Gebieten, verteilten Hilfsgüter und suchten nach Verschütteten. Präsident Anura Kumara Dissanayake hat Notstandsregelungen verhängt. Mehr als 5.000 Häuser sind vollständig oder teilweise zerstört. Straßen, Brücken und Stromleitungen wurden beschädigt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
76
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
33
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Kommentare
23
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
21
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
20
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 