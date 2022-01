13 Autostunden für einen Piks

DAL KENT A MILANO, TREDICI ORE IN AUTO PER VACCINARE LA FIGLIA DI NOVE ANNI. "VOLEVO PROTEGGERLA", DICE AL TG3

DAL KENT A MILANO, TREDICI ORE IN AUTO PER VACCINARE LA FIGLIA DI NOVE ANNI. "VOLEVO PROTEGGERLA", DICE AL TG3Nel Regno Unito il vaccino pediatrico è previsto solo per alcuni bambini e così Alice, una mamma italiana che vive nel Kent, si è messa in viaggio in auto con la figlia di nove anni per immunizzarla a Milano. "Volevo proteggerla" dice al Tg3.Alice Monni dal Tg3 delle 19 del 6 gennaio 2022

Posted by Tg3 on Thursday, January 6, 2022