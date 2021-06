18-Jährige gestorben: AstraZeneca nur mehr für Über-60-Jährige?

Rom – Das Technisch-Wissenschaftliche Komitee, das die Regierung in Rom berät, schlägt vor, den Impfstoff von AstraZeneca in Italien nur mehr Menschen über 60 Jahren zu verabreichen.

Zweifel am Vakzin sind erneut wach geworden, nachdem eine 18-Jährige in Ligurien an einer Thrombose gestorben ist.

Camilla Canepa aus Sestri Levante hatte Ende Mai ihre Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen. Ob zwischen der Thrombose und der Impfung ein Zusammenhang besteht, ist allerdings noch unklar.

Unklar ist außerdem noch, ob jüngere Menschen, die bei der Erstimpfung AstraZeneca bekommen haben, bei der zweiten Impfung denselben Impfstoff erhalten sollen. Mehrere Experten haben sich dafür ausgesprochen, einen Impfzyklus der mit AstraZeneca begonnen wurde, auch damit zu beenden.

Kritik am Vorschlag des Komitees kommt aus mehreren Regionen, in denen sogenannte Open Vax Days veranstaltet wurden und der Impfstoff von AstraZeneca unter anderem auch an Jugendliche verabreicht worden ist. Auch in Südtirol wurden solche Open Vax Days angeboten.