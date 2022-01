2G auch für Macchiato im Freien

Super-Green-Pass nun in mehr Bereichen nötig

Rom – In Italien gilt ab heute eine ausgedehnte 2G-Regelung für viele Bereiche. Für noch nicht geimpfte Menschen bedeutet das eine ganze Reihe an weiteren Einschränkungen. So dürfen sie etwa nicht mehr ins Hotel, ins Kino oder ins Theater. Auch die Aufstiegsanlagen von Skigebieten oder das Zuschauen eines Fußball- oder Eishockeyspiels sind nur mit 2G-Regelung zugänglich.

Wer nicht gepikst oder genesen ist, darf laut der Verordnung zudem nicht mehr im Außenbereich von Bars oder Restaurants einkehren. Der Kaffee im Freien ist damit tabu.

Außerdem gilt 2G ab heute für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs: Wer mit Bus oder Zug fährt, muss genesen oder geimpft sein. Ein Test reicht nicht mehr aus. Eine Ausnahme gibt es für Schüler und Schülerinnen: Sie können bekanntlich noch mit 3G zur Schule fahren. Die Ausnahme wurde am Sonntag in letzter Minute beschlossen, gilt jedoch laut Medienberichten nur einen Monat lang, damit alle Zeit haben, sich impfen zu lassen.