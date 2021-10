„Ab Jänner dritte Dosis für alle – Green Pass-Pflicht bleibt“

La mia intervista a Vista

È precoce parlare di un allentamento delle misure anti-covid in questo momento, perché dobbiamo prima raggiungere l’obiettivo delle riaperture al 100% in tutti i luoghi, compresi stadi e discoteche. Seguiamo i progressi della campagna di vaccinazione, monitoriamo attentamente l’andamento della curva dei contagi per cogliere eventuali segnali di un aumento dei casi, così come osservato nelle ultime settimane in alcuni Paesi europei, e procediamo con le terze dosi per le categorie indicate. Raggiunti questi traguardi, si potrà pensare a un progressivo alleggerimento delle misure attualmente adottate, a partire dalla distanza di sicurezza e dall’uso della mascherina, fino ad arrivare a una graduale riduzione dell’impiego del green pass.

Posted by Pierpaolo Sileri on Friday, October 22, 2021