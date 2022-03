Adieu zum Super Green Pass

Rom – Laut aus Regierungskreisen durchgesickerten Informationen gedenkt die Regierung, sehr weitgehende Lockerungen zu beschließen. Neben dem Aus für den Super Green Pass, der für Über 50-Jährige, für das Schulpersonal und für die Ordnungskräfte für den Zugang zum Arbeitsplatz nicht mehr benötigt werden wird, könnte für die Außengastronomie der Grüne Pass komplett wegfallen. Die für die Innenräume geltende Maskenpflicht wird aber bestehen bleiben.

In Italien werden demnächst die bisher geltenden Coronaregeln dermaßen entschärft werden, dass fast von einem Freedom Day gesprochen werden kann. Bereits am Donnerstag könnte die Regierung Draghi ein Dekret verabschieden, das sehr weitgehende Lockerungen vorsieht. Der Super Green Pass soll letzten Informationen zufolge praktisch komplett wegfallen. Nur die umstrittene Impfpflicht für Über 50-Jährige soll noch bis zum Juni bestehen bleiben.

Für die Innenräume soll zumindest bis zum 1. Mai weiterhin eine Green Pass- und eine Maskenpflicht gelten, aber es wird der Nachweis des Basis Green Pass, der auch nur mit einem Test erlangt werden kann, genügen. Für die Außengastronomie hingegen soll der Grüne Pass demnächst ganz wegfallen. Auch für den Besuch von Konzerten und anderen Open-Air-Veranstaltungen wird kein Grüner Pass mehr notwendig sein. Für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie für den Zugang zu Kinos, Museen und Bibliotheken, für die derzeit noch ein Super Green Pass notwendig ist, wird in absehbarer Zeit ein einfacher Grüner Pass genügen.

Es ist aber insbesondere die Arbeitswelt, die von den Lockerungen am meisten profitieren wird. Für den Zugang zum Arbeitsplatz werden Über 50-Jährige, Lehrer und Mitglieder der Ordnungskräfte bald keinen Super Green Pass mehr benötigen. Um am Arbeitsleben teilzuhaben, werden in allen Fällen Tests ausreichen. Die Impfpflicht für Über 50-Jährige, die bei Missachtung Geldstrafen und Suspendierung vorsieht, wird allerdings bis zum 15. Juni bestehen bleiben. In den Schulen wird zudem die FFP2-Maskenpflicht wegfallen. Es wird genügen, eine einfache chirurgische Maske zu tragen.

Auf der anderen Seite zieht die Regierung es aber vor, nicht alle Corona-Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen aufzuheben. Die letzten Zahlen – am Mittwoch wurden mehr als 72.000 Neuinfektionen und 137 Todesopfer gezählt – mahnen zur Vorsicht. Trotz des Endes des Notstands und des Abgangs von General Figliuolo sowie des Technisch Wissenschaftlichen Komitees (CTS), die durch interne Strukturen des Gesundheitsministeriums oder der Regionen ersetzt werden, warnen Experten davor, die Pandemie für beendet zu erklären.

Die Coronazahlen weisen erneut nach oben. Die hohe Impfquote und die nahenden höheren Temperaturen des Frühjahrs dürften den Anstieg der Kurve aber einbremsen. Covid-19 bleibt aber auch in seiner Omikron-Variante eine gefährliche Krankheit. Laut den veröffentlichten Zahlen der Universität Cattolica von Rom verursacht die Omikron-Variante zehnmal so viele Todesopfer wie die Grippe. Auch bei Berücksichtigung der Todesfälle, die nur indirekt durch das Grippevirus verursacht werden, sind es immerhin noch dreimal so viele. Die landläufige Meinung, dass die Coronaerkrankung der Omikron-Variante in der Regel mild verlaufe, ist daher nur die halbe Wahrheit. Omikron ist alles andere als eine harmlose oder schwache Variante.

Im Lichte dieser Erkenntnisse ist es daher nachvollziehbar, dass die Regierung nicht alle Zügel einfach schleifen lässt.