Ätna legt Flughafen Catania lahm

Explosionen am Vulkan

Von: APA/AFP

Auf Sizilien hat Europas größter aktiver Vulkan Ätna am Dienstag große Mengen glühende Lava in den Himmel gespuckt. Über dem mehr als 3.300 Meter hohen Berg stand eine dicke Wolke aus Lava, magmatischen Gasen und Gestein, wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) meldete. Immer wieder waren auch Explosionen zu sehen und zu hören. Auf dem internationalen Flughafen von Catania musste der Flugverkehr ausgesetzt werden.

Wegen des Ausbruchs und der damit verbundenen Aschewolken könnten derzeit keine Maschinen starten oder landen, teilte der Flughafenbetreiber im Onlinedienst X mit. Passagiere wurden aufgerufen, sich bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren. Am Flughafen Wien wurden am Dienstag die beiden Nachmittagsflüge aus Catania von Ryanair und Austrian als gecancelt geführt. Ebenso gestrichen werden musste ein Austrian-Flug, der zu Mittag von Schwechat in die sizilianische Hafenstadt hätte abheben sollen.

Das INVG teilte mit, dass über dem Ätna eine sechs Kilometer hohe Rauchsäule aufgestiegen sei. Auf mehrere Städte in der Umgebung des Ätna wie Milo und Zafferana Etnea ging Ascheregen nieder. Berichte über größere Schäden gab es zunächst jedoch keine.

Der Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. Der Berg ist etwa 3.350 Meter hoch. Die genaue Höhe ändert sich jedoch durch Ausbrüche und Schlackenkegel immer wieder.

Zuletzt hatte der Flughafen von Catania am 5. Juli wegen eines Ausbruchs des Ätna seinen Betrieb aussetzen müssen. Auf dem Flughafen kommen alljährlich Millionen Menschen an, die im östlichen Teil Siziliens Urlaub machen wollen. Die Mittelmeerinsel ist eines der beliebtesten Touristenziele Italiens.