Algen-Alarm an der Adria: Badeverbote an mehreren Stränden

Ancona – Kurz vor dem letzten Sommerwochenende ist in den Marken erneut die giftige Mikroalge Ostreopsis ovata festgestellt worden. Laut den jüngsten Messungen der Umweltagentur Arpam wurden an mehreren Strandabschnitten entlang der Riviera del Conero Rekordwerte erreicht – bis zu 836.800 Zellen pro Liter.

Infolge der Ergebnisse haben die Gemeinden neue Badeverbote erlassen. Betroffen sind unter anderem Numana Alta (Spiaggiola) mit 672.000 Zellen pro Liter, die Spiaggia Urbani in Sirolo (448.000), der Strand Passetto in Ancona (über 836.000), die Scalaccia bei Pietralacroce (72.000) sowie ein Abschnitt bei Porto Recanati (368.400).

Die restlichen Strandbereiche – etwa Portonovo und die Küstenabschnitte von Numana Bassa bis Marcelli – sind weiterhin frei zugänglich. Die zuständige regionale Umweltbehörde Arpam kündigte eine Intensivierung der Kontrollen innerhalb von 48 Stunden an.

Die Alge kann bei Kontakt oder Einatmung Reizungen der Atemwege, Hautprobleme oder grippeähnliche Symptome hervorrufen, die in der Regel nach ein bis zwei Tagen abklingen.