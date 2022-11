Attacke von Klima-Klebern auf Van-Gogh-Bild in Rom

Rom – Auch in Rom hat sich nun eine Attacke von Klimaschützern auf ein Kunstwerk ereignet. Auf einer Van-Gogh-Ausstellung im Palazzo Bonaparte haben Aktivisten Gemüsebrei auf das Bild “Sämann bei Sonnenuntergang” des weltberühmten Künstlers geschüttet.

Danach haben sich die drei jungen Menschen selbst an der Wand unter dem Kunstwerk festgeklebt und Parolen für mehr Klimaschutz und ein Ende der fossilen Energie gerufen.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, war das Bild glücklicherweise durch Glas geschützt und wurde durch die Aktion nicht beschädigt. Die Ausstellung wurde nach dem Vorfall aber dennoch geschlossen und die Besucher evakuiert.

In den vergangenen Wochen hatten Klima-Aktivisten bereits in London, Deutschland und den Niederlanden Gemälde und Fassaden beschmiert und sich an Wänden und Straßen festgeklebt. Mit dem radikalen Protest soll auf die drohende Klimakrise hingewiesen werden.

Dabei ist die Art und Weise des Protests zuletzt in die Kritik geraten. In Berlin ist eine Radfahrerin nach einem Unfall mit einem Lkw gestorben. Auf dem Weg zum Unfallort standen die Rettungskräfte wegen einer Verkehrsblockade im Stau.