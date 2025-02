Auftakt zum Karneval in Venedig am Valentinstag

Fasching in der Lagunenstadt startet am Valentinstag

Von: apa

Mit dem Valentinstag hat in Venedig der traditionsreiche Karneval begonnen. Drei Wochen lang wird die Lagunenstadt zehntausende Touristen locken und dabei den legendären Abenteurer Giacomo Casanova ehren, der vor 300 Jahren in Venedig geboren wurde. Die Feierlichkeiten begannen am Freitagnachmittag mit einer großen Show am Markusplatz und am Canal Grande, die Verliebten in jedem Alter gewidmet war.

Bis zum 4. März werden sich eindrucksvolle Masken in den Gassen Venedigs tummeln und dabei die Figur des Casanova feiern. Für die kommenden Tage sind Dutzende Straßenkunstveranstaltungen mit Tanzshows, Konzerten, Ausstellungen, Musik, Filmen und Vorführungen geplant. Organisiert wurden die Karnevalsfestlichkeiten vom Bühnenbildner des Opernhauses La Fenice, Massimo Checchetto. Mit seinen Maskenbällen, Gondel-Paraden und Feuerwerken gehört der Karneval zu den wichtigsten Ereignissen der Stadt.

Marienfest als Highlight am 22. Februar

Am 22. Februar findet das sogenannte Marienfest statt. Dabei soll es sich laut Tradition um das älteste Fest in Venedig handeln. Es wurde eingeführt, um an den Sieg Venedigs im Jahr 943 über die Piraten zu erinnern, die zwölf junge Mädchen bei einer Hochzeit entführten, und zwar in Anwesenheit des Dogen. Die Verlobten der Mädchen organisierten sofort eine Verfolgungsjagd mit dem Dogen an der Spitze und befreiten ihre Geliebten, die anschließend im Triumphzug durch die ganze Stadt getragen wurden. Im Andenken an dieses Ereignis wird ein Umzug mit zwölf jungen venezianischen Frauen stattfinden.

Für die gesamte Dauer des Karnevals werden Tagestouristen keine Eintrittsgebühr zahlen müssen. Die Tagesgebühr in Höhe von fünf Euro wird ab dem 18. April an einigen Wochenenden und Feiertagen erhoben, an denen viele Touristinnen und Touristen erwartet werden. Schärfste Sicherheitsvorkehrungen wurden wegen der Festlichkeiten in der Stadt ergriffen. Die Zahl der Polizisten in den Gassen der Lagunenstadt wurde aufgestockt.

Der Karneval in Venedig wurde erstmals 1094 urkundlich erwähnt. Ende des 18. Jahrhunderts eroberte Napoleon die Republik. Die damit verbundenen Veränderungen brachten den Karneval zum Erliegen. Erst 1979 wurde er von Theaterleuten, Bildhauern und Malern wieder zum Leben erweckt. Kunstvolle Masken, aufwendige Kostüme und prunkvolle Bälle prägen jährlich das Bild der Lagunenstadt. Das Fest endet mit einem großen Feuerwerk.