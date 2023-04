Bär: Rom gibt Weg frei für Lösungen

Rom – Im Umweltministerium in Rom wurde heute über die Bären im Trentino beraten. Das Ergebnis des Gipfels kommt den Verantwortlichen vor Ort entgegen, denn künftig sollen Problembären abgeschossen werden können. Außerdem soll die Bärenpopulation im Trentino durch Umsiedelung verkleinert werden.

Teilnehmer des Gipfels waren neben dem Südtiroler Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler und dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, der Staatssekretär im Umweltministerium Claudio Barbaro sowie hohen Vertretern der obersten Umweltbehörde ISPRA auch für den Forstbereich zuständige Sicherheitsbehörden zugegen.

Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin nahm selbst nicht an dem Gipfeltreffen teil. Er hat sich aber dafür ausgesprochen, die Zahl der Bären im Trentino zu reduzieren – durch Umsiedelung. Nun sucht man im In- und Ausland nach Gebieten, in denen die Trentiner Bären leben können. Dies gilt jedoch nur für unauffällige Bären.

Auffällig gewordene Bären sollen künftig abgeschossen werden können. Was in Europa also schon gang und gäbe ist, soll nun auch in Italien eingeführt werden.

Wie es mit der Bärin JJ4 nach dem tödlichen Angriff auf Jogger Andrea Papi (26) weitergeht, wird aber noch das Verwaltungsgericht entscheiden. Minister Pichetto Fratin hofft, dass sie nicht eingeschläfert wird. Zwar sei das Tier gefährlich, könne aber in Gefangenschaft weiter leben.