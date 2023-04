Beerdigung von Andrea Papi [26]: Große Anteilnahme und Wut

Caldes – In Caldes im Trentino haben am Mittwoch Hunderte Personen an der Trauerfeier von Andrea Papi teilgenommen. Die Trauer und die Wut bei Angehörigen, Bekannten und Freunden des 26-Jährigen ist unermesslich. Papi ist vor einer Woche im Wald bei einer Laufrunde von einem Bären angefallen und getötet worden.

Der heutige Tag wurde in allen 13 Gemeinden des Val di Sole im Trentino zum offiziellen Trauertag erklärt. Um 15.00 Uhr, dem Beginn der Beerdigungszeremonie in der Heimatgemeinde von Andrea Papi, fand in allen Gemeinden eine Schweigeminute statt.

Indes konnte das Tier, das Papi angegriffen hat, identifiziert werden. Es handelt sich um die Bärin JJ4. Sie hatte bereits vor drei Jahren zwei Menschen angegriffen. Nun ist JJ4 zum Abschuss freigegeben worden. Auch aus Rom kam dafür das OK.

Im Trentino sucht die Forstwache bereits nach der Bärin. Dies könnte sich aber als schwierig erweisen, da die Batterien ihres Senderhalsbandes leer sind.