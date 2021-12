Beschäftigung bei Handwerkern und Kleinunternehmen gestiegen

Bozen/Trient – Laut Forschungsergebnissen der CNA-Beobachtungsstelle ist die Beschäftigung bei Handwerkern- und Kleinunternehmen auch im Oktober 2021 gestiegen. “Der Anstieg der Rohstoff – und Energiepreise belastet jedoch die Unternehmen. Die Territorialpolitik muss aktiviert werden”, so Claudio Corrarati, der Regionalpräsident der CNA, der Vereinigung der Handwerker und Kleinunternehmen im Trentino.

Handwerker und Kleinunternehmen leisten weiterhin ihren Beitrag zur Sicherung des Wohlstands und des sozialen Zusammenhalts in Italien. Die Beschäftigung in diesem Produktionssegment hat im Oktober zugenommen. Der Anstieg betrug 0,6 %, im Vergleich zum September und 2,4 % auf Jahresbasis, was dem seit Mai zu beobachtenden Trend entspricht. Mit zweistelligen Zuwächsen bei Neueinstellungen und Kündigungen hat sich der Arbeitsmarkt, nach der durch den verschärften Gesundheitsnotstand verursachten Flaute, wieder erholt. Zu diesem Ergebnis kommt das vom Studienzentrum des Bundes herausgegebene CNA-Arbeitsobservatorium, das die monatlichen Beschäftigungstrends in Handwerks- und Kleinstunternehmen seit 2014 analysiert. Also seit dem Beginn der Reformsaison, die den italienischen Arbeitsmarkt tiefgreifend verändert hat.

Diese Ergebnisse spiegeln die positive Entwicklung der Wirtschaft und die ebenso positiven Erwartungen wieder, die sich aus der Ankündigung eines stark expansiven Manövers ergeben. „Allerdings wird die Situation durch das Risiko einer Zunahme der Coronavirus-Gefahr in unserer Region, in Italien, aber auch in Ländern, die traditionell unsere Exportpartner sind, und einen Anstieg der Rohstoff- sowie Energiekosten belastet”, meint der Regionalpräsident der CNA. “Diese werden vor Allem im verarbeitenden Gewerbe, wo die Bindung an Maschinen und Ausrüstungen stärker ist, die Energierechnungen in die Höhe treiben. Wenn sich also einerseits das Handwerk auf dem Markt behauptet und eine echte Perspektive für neue Arbeitsplätze darstellt, muss andererseits insbesondere in unserem Gebiet, eine territoriale Politik durchgeführt werden, um den Anstieg der Energiekosten so weit wie möglich zu reduzieren“,so Claudio Corrarati zum Abschluss