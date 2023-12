„Bin enttäuscht von den Jungen, die Alten hingegen sind voller Energie“

Molkereiunternehmen in Venetien stellt nur mehr über 60-Jährige ein – VIDEO

Zanè – Nach einigen enttäuschenden Erfahrungen, die der 61-jährige Rechtsanwalt Roberto Brazzale mit jüngeren Arbeitnehmern machen musste, hat er beschlossen, für einen Zweig seines Molkereiunternehmens, der Brazzale AG mit Sitz in Zanè bei Vicenza, nur mehr auf 60-Jährige zu setzen.

Roberto Brazzale, der zusammen mit seinen beiden Brüdern die Brazzale AG führt, ist von seinen nicht mehr ganz so taufrischen Angestellten begeistert. „Die 60-Jährigen von heute sind die neuen 40-Jährigen. Das bedeutet, dass sie Erfahrung und Leidenschaft mitbringen und voller Energie sind“, so Roberto Brazzale.

Der 61-jährige Rechtsanwalt Roberto Brazzale und seine beiden Brüder, deren Familie ursprünglich von der Hochebene von Asiago stammt, führen in siebter Generation eines der ältesten Molkereiunternehmen Italiens, die Brazzale AG. Was Außenstehenden bei der Auswahl des Personals sofort auffällt, ist die Entscheidung der Unternehmensspitze für einen neuen Unternehmenszweig, der für den Verkauf von hochwertigen Molkereiprodukten geschaffen wurde, nur mehr über 60-jährige Mitarbeiter einzustellen. Um genügend Personal zu finden, schaute sich Roberto Brazzale zuerst unter seinen gleichaltrigen Freunden, Bekannten und Schulkameraden um. Nicht wenige von ihnen waren dazu bereit, für die Brazzale AG zu arbeiten.

🎥Oggi eravamo in diretta a #Mattino5, avete visto la puntata?#brazzalespa #brazzale #granmoravia #burrosuperiorefratellibrazzale #formaggio #burro Posted by Brazzale Spa on Tuesday, December 12, 2023

„In den letzten drei Jahren schufen wir neue Geschäftszweige, für die wir einige junge Leute zwischen 20 und 30 auf Probe aufnahmen. Aber deren Leistungen waren enttäuschend. In der Zwischenzeit erfuhr ich, dass einige Freunde und Bekannte in meinem Alter mit ihrer Arbeit nicht zufrieden waren und den Wunsch nach einer Veränderung hegten. Wir sprechen hier nicht von Leuten, die auf ihre Pensionierung warten, sondern von Menschen, die mitten im Arbeitsleben stehen, in ihren Bereichen echte Fachkräfte sind, starke kommunikative Fähigkeiten besitzen, voller Energie sind und die Lust mitbringen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Sie im Unternehmen willkommen zu heißen, war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können“, erklärt Brazzale.

Viele seiner neuen Angestellten kannte Roberto Brazzale von seiner Schulzeit her. Der Erste, der beim Molkereiunternehmen einstieg, war Alessandro, mit dem Roberto gemeinsam die Schulbank drückte. Der nächste war Ugo. Da er mit einem Food Truck durch Italien reist und hochwertige Produkte wie Käse und Spezialbutter direkt unter die Leute bringt, sagt Ugo von sich selbst, dass er „24 Stunden am Tag einsatzbereit“ sei. Zu ihnen gesellte sich Sonia. „Als wir Kinder waren, schwänzten wir gemeinsam die Schule. Heute kümmert sie sich um die Verwaltung und das Lager“, lächelt der 61-jährige Rechtsanwalt. „Mit Nico hingegen, der damals einer der besten Oberschüler war, setzen wir neue Unternehmensprojekte um“, erzählt Roberto Brazzale. Das sind allerdings nur einige der vielen älteren Arbeitnehmer, die nun für die Brazzale AG tätig sind.

„Mir geht es nicht darum, eine gute Tat zu tun. Das sind alles Profis mit vielen Fähigkeiten, die wir sonst nirgendwo finden würden“, betont der Anwalt.

Obwohl sie aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen kamen, nahmen sie alle nicht nur diese neue Herausforderung an, sondern brachten auch die Leidenschaft für die Gastronomie und das Arbeiten mit hochwertigen Lebensmitteln mit. In einer Arbeitswelt, die eigentlich für jüngere Leute maßgeschneidert ist, entschied sich die Brazzale AG dafür, gegen den italienweiten Trend auf ältere, aber motivierte Angestellte zu setzen.

Das Molkereiunternehmen ist aber nicht nur für seine älteren Angestellten ein guter Arbeitgeber. Um junge Eltern an den Betrieb zu binden, bietet ihnen die Brazzale AG auf Kosten des Unternehmens ein zusätzliches Jahr Elternurlaub mit 30 Prozent des ursprünglichen Gehalts an.

Auch unternehmerisch geht der Molkereibetrieb neue Wege. Weil das Unternehmen aus Zanè auf das von vielen begehrte Gütesiegel DOP (Denominazione di origine protetta, geschützte Ursprungsbezeichnung) verzichtet und es vorgezogen hatte, auch im Ausland Milch zu sammeln und eine ganze Reihe von Molkereiprodukten nach italienischer Art herzustellen, wurde die Brazzale AG in die Liste der „100 mutigsten Unternehmer Italiens“ aufgenommen. Dank dieses einzigartigen und neuen Geschäftsmodells konnten in Italien die Wertschöpfung und die Zahl der Mitarbeiter verdreifacht werden.

„Es war eine mutige Entscheidung, aber sie hat sich gelohnt. Global herrscht eine riesige Nachfrage nach Milchprodukten, die nach italienischer Tradition hergestellt werden, die Italien aber nicht zu befriedigen vermag. Es gibt weder genug Weideflächen noch genügend Milch. Also haben wir uns auf die Suche gemacht und sind in Mähren, tausend Kilometer von uns entfernt, fündig geworden“, so Brazzale. Der Erfolg seines Unternehmens gibt ihm recht. Im Jahr 2022 erzielte die Brazzale AG, die auf mehrere Länder verteilt 1.000 Arbeitnehmer beschäftigt, einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro.

„Es ist nicht so, dass bei uns alles rosig ist, denn Spannungen bei der Arbeit können vorkommen. Dank der alten Freundschaften schafft man es aber, sie zu überwinden. Spätestens vor dem Kaffeeautomaten ist die Welt wieder in Ordnung“, umschreibt Roberto Brazzale seine Lebensphilosophie.