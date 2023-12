Brunecker in Potenza tot aufgefunden

Am gestrigen Samstagnachmittag wurde der in Bruneck wohnhafte Riccardo D’Angeli bei Potenza in der Basilikata tot aufgefunden. Der 41-jährige Sportkletterer wurde seit Freitag vermisst.

Medienberichten zufolge wurden aufgrund eines Stromausfalls Kontrollen in einem Windpark vorgenommen. Dabei fanden die Arbeiter den leblosen Körper des Mannes neben einer Windturbine vor. Anzunehmen ist, dass ein erlittener Stromschlag zum Tod des Mannes geführt haben soll.