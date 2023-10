Busunglück bei Venedig: Unfallursache weiterhin unklar – VIDEO

Venedig – In Venedig ist am Dienstagabend ein Bus von einer Brücke gestürzt, mindestens 21 Menschen sind ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch Minderjährige, schrieb Luca Zaia, Präsidenten der Region Venetien, bei Facebook. Außerdem seien 15 Businsassen verletzt worden – mehrere von ihnen schwer. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der hybrid-betriebene Bus eines Campingplatzes mit rund 40 Insassen hatte gegen 19.45 Uhr die Brüstung einer Hochstraße durchbrochen und war zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Unmittelbar nach dem Aufprall auf Gleise fing er Feuer, wie die dramatischen Bilder erster Videoaufnahmen zeigen.

Der Brand war laut Angaben der Feuerwehr auch wegen der dann brennenden Batterie des Busses schwer zu löschen. Daher könnte es lange dauern, alle Opfer zu identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Venedigs hat noch am Abend Ermittlungen eingeleitet.

Unklar ist, warum der Bus von der Straße abgekommen ist. Der Bürgermeister der italienischen Lagunenstadt, Luigi Brugnaro, erklärte: “Wir verstehen nicht, wie das passieren konnte.” Aufschluss erhoffen sich die Behörden von den Bildern von Überwachungskameras.

Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini hatte zuvor im Fernsehsender Rete4 die Hypothese aufgestellt, dass der Unfall möglicherweise auf ein plötzliches Unwohlsein oder einen Krankheitszustand des Fahrers zurückzuführen sein könnte. Für diese Theorie spreche unter anderem auch, dass keine Bremsspuren an der Unglücksstelle zu finden seien.