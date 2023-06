Cataleya [5] plötzlich beim Spielen verschwunden

Bangen in Florenz

Florenz – In Florenz bangt derzeit die ganze Stadt um das Schicksal der fünfjährigen Cataleya. Das Mädchen wird seit dem Samstag 15.00 Uhr vermisst. Das Kind peruanischer Eltern wurde zuletzt im Hof des Hauses gesehen, in dem es wohnt. Es spielte mit anderen Kindern. Als die Mutter gegen 15.15 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, war die Fünfjährige verschwunden.

Zahlreiche Einsatzkräfte und sogar das Militär sind in die Suchaktion nach dem kleinen Mädchen eingebunden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wird derzeit keine Möglichkeit ausgeschlossen – auch nicht Menschenraub oder Entführung.

Das Kind lebt mit seiner Mutter in einem früheren Hotel am Stadtrand von Florenz. Das Haus war im Zuge der Covid-Pandemie aufgelassen worden und wurde in der Folge von mehreren Familien besetzt, die dort nun wohnen.

Die Suchmannschaften haben das Gebäude bereits zwei Mal mit Suchhunden ergebnislos durchsucht. Sie werten auch die Aufnahmen der Videokameras aus, die sich in der Nähe befinden, um zu erfahren, ob sich das Kind vom Gelände des ehemaligen Hotels entfernt hat. Die Mutter der Vermissten war am Samstagnachmittag bis spät abends selbst in dem Viertel unterwegs und hat verzweifelt den Namen ihrer Tochter gerufen. Doch auch diese Bemühung blieb erfolglos.

Die peruanische Gemeinde in Florenz beteiligt sich ebenfalls an der Suchaktion. Auch in den sozialen Netzwerken wird auf den Fall aufmerksam gemacht.

Die Eltern des Mädchens haben indes Anzeige erstattet. Cataleya trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindes ein weißes Oberteil und lila Hosen.