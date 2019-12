Conte ernennt neue Minister für Schule, Universität und Forschung

Rom – Lucia Azzolina wird nach dem Rücktritt von Lorenzo Fioramonti die neue Ministerin für Schule sein. Gaetano Manfredi, Präsident der Rektorenkonferenz, wird hingegen Minister für Universität und Forschung. Dies kündigte Premierminister Giuseppe Conte in der letzten Pressekonferenz des Jahres an. Die Schuldirektorin Azzolina ist derzeit Unterstaatssekretärin für den Schulbereich, Manfredi ist seinerseits Direktor der Universität Federico II von Neapel.

Conte zeigte sich angesichts der personellen Umstrukturierung zuversichtlich und auch nicht nachtragend. “Ich möchte dem Minister Fioramonti danken: Wir müssen, wie ich bereits sagte, den Universitätssektor wieder ankurbeln. Es ist nicht wahr, dass wir keine Fortschritte gemacht haben, ich denke da etwa an die Nationale Forschungsagentur. Wir werden uns vor allem bemühen, die Mittel für Stipendien zu erhöhen. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass die beste Möglichkeit zur Stärkung des Sektors die Trennung von Schule und Universität ist”, sagte der Premierminister. Zuletzt war der Sektor im Jahre 2008 getrennt gewesen.

“Ich möchte der Schule das zurückgeben, was sie mir gegeben hat”

Auch die frischgebackene Bildungsministerin Azzolina ist voller Motivation: “Ich werde all meine Anstrengungen darauf richten, die Kinder und ihre Zukunft wieder in den Mittelpunkt des Bildungssystems und des Landes zu stellen. Ich kann es kaum erwarten, damit anzufangen.” Die Leitung des Bildungsministeriums werde eine große Ehre für sie sein. “Ich verberge nicht die Emotion, die ich im Moment fühle. In der Schule habe ich die besten Jahre meines Lebens verbracht, zuerst als Studentin und dann als Lehrerin. Ich möchte der Schule das zurückgeben, was sie mir gegeben hat”, so Azzolina.

“Wenn wir die Qualität der Menschen in den Mittelpunkt stellen, können wir nichts falsch machen”

Universität und Forschung werden zu “Entwicklungs- und Wachstumsfaktoren” für das Land, aber auch zu “verbindenden” Elementen, so dass “junge Menschen überall in Italien die gleichen Chancen haben”. Dies sind zwei der Ziele von Gaetano Manfredi, die er als neuer Minister für Universität und Forschung in einer Erklärung an die Nachrichtenagentur ANSA verlauten ließ. “Wenn wir die Qualität der Menschen in den Mittelpunkt stellen, können wir nichts falsch machen. Das ist der Weg, den ich einschlagen will: Manchmal werde ich in dieser Hinsicht als etwas starr angesehen, aber es ist ein Thema, über das ich nicht verhandle”. Unter sicherlich komplizierten Bedingungen – fügte er hinzu – werde er versuchen, das Beste für das italienische System zu tun.