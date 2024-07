Corona-Welle nach Swift-Konzerten

Von: Ivd

Mailand – Nach den Mega-Konzerten von Taylor Swift in Mailand am 13. und 14. Juli häufen sich Berichte über positive Corona-Tests unter den Besuchern. Auf sozialen Medien teilen Fans humorvoll ihre Testergebnisse, während sie gleichzeitig zur Vorsicht aufrufen. Steht uns nun zur Urlaubssaison der Corona-Sommer 2024 bevor?

Vergangene Woche fanden im San-Siro-Stadion zwei Konzerte der US-Popikone Taylor Swift im Rahmen ihrer „Eras Tour“ statt, die insgesamt über 130.000 Menschen anzogen. Kurz danach füllten sich soziale Medien mit Fotos von positiven Corona-Tests. Dabei bedanken sich einige Fans sogar bei der Pop-Ikone für ihr Infektionen.

Obwohl bisher keine offiziellen Daten einen direkten Zusammenhang zwischen den Konzerten und dem Anstieg der Infektionen bestätigen, scheint es eine auffällige Häufung von Fällen zu geben. Der Virologe Fabrizio Pregliasco von der Universität Mailand erklärte gegenüber italienischen Medien: „Veranstaltungen wie das Konzert von Taylor Swift können die Verbreitung des Virus begünstigen. Covid ist eine Infektion, an die wir uns gewöhnen sollten, sie wird uns noch lange begleiten.“ Berichte über Häufungen nach den Swift-Konzerten gibt es beispielsweise auch aus Paris und Madrid.

Corona-Fallzahlen verfünffacht – Vormarsch der FLIRT-Variante

In den letzten zwei Monaten haben sich die Corona-Fallzahlen in Europa laut WHO glatt verfünffacht – und der Höhepunkt steht uns noch bevor. Nun befürchtet man, dass besonders in beleibten Urlaubsgebieten Italien, Spaniens und Griechenlands die Fallzahlen explodieren könnten. WHO-Regionaldirektor Hans Kluge stellte fest, dass dies kein Grund zur Panik sei. Man sollte seine Impfung auffrischen und Vorsichtsmaßnahmen wie Masken bei Veranstaltungen oder in Menschenansammlungen tragen ergreifen. Die Fallzahlen seien zwar besorgniserregend, die Variante ist aber wesentlich weniger aggressiv als vorherige, so Kluge.

A timely reminder that #COVID19 has not 'gone away.'

In the @WHO_Europe Region – covering 53 Member States across Europe and Central Asia – the % of patients with respiratory illness testing positive for #SARSCoV2 in primary care has increased 5-fold in the last 8 weeks.

1/ pic.twitter.com/dY5E9gRMAs

— Hans Kluge (@hans_kluge) July 19, 2024