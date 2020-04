Coronavirus: Kondominiumsbewohner veranstalten Grillparty auf dem Dach

Palermo – In den Osterfeiertagen wurden von den Ordnungskräften in ganz Italien eine Vielzahl von Fällen von Missachtung der Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit festgestellt und unzählige Geldstrafen verhängt. Der dreisteste Fall von allen wurde aus Palermo gemeldet.

Grigliata a Palermo! pic.twitter.com/AtKgN6034W — Italia Nazional Popolare (@ItaliaNazional) April 13, 2020

Dutzende Bewohner eines Kondominiums fanden offenbar nichts dabei, auf dem Dach ihres Volkswohnbaus eine Grillparty zu veranstalten. Als ein Polizeihubschrauber auf die Feiernden aufmerksam wurde, beschossen sie diesen sogar mit Feuerwerkskörpern. Erst als mehrere Polizeistreifen unter dem Haus eintrafen, verließen die „Griller“ fluchtartig das Dach und zogen sich in ihre Wohnungen zurück. Dank der Videos des „Grillfests“, die die Partygäste unvorsichtigerweise in den sozialen Netzwerken gepostet haben, dürfte es für die Ordnungskräfte ein Leichtes sein, alle Missetäter, die gleich mehrere Straftaten begangen haben, zu identifizieren.

Am Ostersonntag spielten sich auf dem Dach eines Volkswohnbaus im peripheren Stadtviertel „Sperone“ von Palermo unglaubliche Szenen ab. Nachdem sie sich verabredet und die Tür zum Flachdach ihres Kondominiums aufgebrochen hatten, fanden sich auf dem Dach Dutzende von Bewohnern ein, um gemeinsam eine Grillparty zu feiern. Ganze Familien mit Kindern begaben sich mit mitgebrachten Tischen und Stühlen auf das Dach, um gemeinsam mit ihren Nachbarn ein lautstarkes und ausgelassenes Grillfest mit Musik, vielen Fleischspießchen und nicht zuletzt mit Alkohol zu veranstalten.

Da das Dach die Last von Dutzenden Personen kaum tragen kann und an dessen Rändern keine Geländer befestigt sind, ist diese Art von „Freizeitveranstaltung“ bereits zu „normalen Zeiten“ aufgrund der großen Verletzungsgefahr verboten. Hinzu kommt die Missachtung des Verbots von Menschenansammlungen, die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit von der römischen Regierung erlassen wurden.

Dies schien die feiernden „Griller“ allerdings nicht zu kümmern. Während die Kinder frei auf dem ungeschützten Dach herumliefen, feierten die Erwachsenen am Grill, auf den Stühlen und an den Tischen ein ausgelassenes Osterfest. Dabei posteten sie Videos ihrer „mutigen Tat“ sogar in den sozialen Netzwerken. Ein Polizeihubschrauber, der auf die Feiernden aufmerksam geworden war, wurde von den wütenden Partygästen sogar mit Feuerwerkskörpern beschossen. Erst als mehrere Polizeistreifen unter dem Haus eintrafen, verließen die Feiernden fluchtartig das Dach und zogen sich in ihre Wohnungen zurück. Dies dürfte ihnen allerdings wenig nützen. Dank der Videos des „Grillfests“, die die Partygäste unvorsichtigerweise in den sozialen Netzwerken gepostet haben, dürfte es für die Ordnungskräfte ein Leichtes sein, alle Missetäter, die gleich mehrere Straftaten begangen haben, zu identifizieren.

La festa sul terrazzo a Palermo. Il blitz della polizia #Coronavirus, la festa sul terrazzo a #Palermo. La polizia ha sequestrato tutto. Ecco com'è finita… Pubblicato da TP24 – Il territorio in diretta su Domenica 12 aprile 2020

Besonders für die Familienoberhäupter sowie für viele Erwachsene, deren Personalien von den Ordnungskräften bereits aufgenommen wurden, kommt es nun knüppeldick. Neben der Straftat der Missachtung der im Zuge der Coronavirusepidemie getroffenen Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit werden sich die Übeltäter vor Gericht wegen Sachbeschädigung, unerlaubten Entfachens eines Feuers, fahrlässiger Herbeiführung einer Katastrophe sowie fahrlässiger Gefährdung von Minderjährigen verantworten müssen.

Die Videos, in denen auch der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, verbal angegriffen wurde, lösten in der italienischen Öffentlichkeit tiefes Unverständnis und Entsetzen aus.