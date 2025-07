Cortina wieder leichter erreichbar – aber nur bei gutem Wetter

Von: luk

San Vito di Cadore/Cortina – Nach dem schweren Murenabgang bei San Vito di Cadore gibt es neue Entwicklungen rund um die wichtige Verbindungsstraße SS51 „Alemagna“ in den Dolomiten. Statt einer vollständigen Sperrung von zwei Wochen wird die Straße ab Dienstag, 8. Juli, zumindest abschnittsweise geöffnet – allerdings nur bei trockener Witterung. Bei Regen bleibt die Strecke aus Sicherheitsgründen weiterhin geschlossen.

Die Entscheidung wurde nach einem erneuten Krisentreffen im Rathaus von San Vito getroffen, an dem Vertreter von Gemeinden, der Zivilschutz, Techniker sowie der renommierte Geologe Nicola Casagli von der Universität Florenz teilnahmen. Casagli war vom nationalen Zivilschutz beauftragt worden, die Lage vor Ort zu beurteilen.

Die neue Lösung soll den Bedürfnissen der Bevölkerung und des Tourismus entgegenkommen. In den vergangenen Tagen hatten sich zahlreiche Pendler und Wirtschaftstreibende besorgt über die langwierige Sperrung geäußert. Die tägliche Fahrt nach Cortina hatte sich durch Umwege teils um vier Stunden verlängert.

Die Regionalregierung von Venetien hatte sich für eine differenziertere Regelung starkgemacht. Umweltlandesrat Gianpaolo Bottacin erklärte, dass das Risiko von weiteren Murenabgängen vor allem bei Niederschlägen bestehe. Es sei daher sinnvoll, die Straße nur bei stabiler Wetterlage offenzuhalten. Man prüfe auch ein nächtliches Fahrverbot.

Senator Luca De Carlo kündigte unterdessen weitere Maßnahmen zur Sicherung der Strecke an. Das erfolgt natürlich auch mit Blick auf die strategische Bedeutung von Cortina im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2026. Die Regierung habe bereits kurzfristige wie langfristige Investitionen in die Infrastruktur zugesagt.

Der Bürgermeister von San Vito, Franco De Bon, sprach von einer „vernünftigen Lösung“. Auch aus Cortina kam Zustimmung.

Ob und wie häufig die Straße tatsächlich geöffnet bleibt, wird von der Wetterentwicklung in den kommenden Tagen abhängen. Für die Region im Herzen der belluneser Dolomiten sind wie in Südtirol in diesen Tagen Gewitter vorhergesagt.