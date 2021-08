Rom – Der Leiter der Abteilung für Notfälle und Allgemeine Pädiatrie des römischen Kinderkrankenhauses „Bambino Gesù“, Alberto Villani, schlägt Alarm. „Covid-19 trifft auch Kinder von zehn Monaten bis 15 Jahren. Innerhalb eines Monates haben sich die stationären Aufnahmen kleiner Coronapatienten vervierfacht“, so Villani. Auf die Frage angesprochen, ob er die Impfung unter Zwölfjähriger befürworte, antwortet der angesehene Kinderarzt, dass es nun an der Zeit sei, die Kinder der Altersgruppe von fünf bis zwölf Jahren zu impfen.

„Covid-19 verschont niemanden. Das Alter der kleinen Patienten reicht von zehn Monate alten Babys bis zu 15-jährigen Jugendlichen“, so der Leiter der Abteilung für Notfälle und Allgemeine Pädiatrie des Kinderkrankenhauses „Bambino Gesù“ in Rom gegenüber La Repubblica. Im Krankenhaus sind für die kleinen Covid-19-Patienten 15 Betten vorgesehen, von denen drei auch eine intensivmedizinische Betreuung ermöglichen. Wie das Kinderkrankenhaus mitteilt, sind seit einem Monat alle verfügbaren Betten fast immer belegt.

„Im letzten Monat haben wir 40 Corona-positive Kinder aufgenommen. Im Monat zuvor waren es hingegen nur zehn kleine Patienten gewesen. Bei der stationären Aufnahme zeigen die Kinder Krankheitssymptome wie Lungenprobleme, eine Verschlechterung des Allgemeinzustands, Fieber und ein Gefühl des Unwohlseins. Einige von ihnen sind nicht mehr in der Lage, zu essen und sich richtig zu ernähren. Im Moment liegt zwar noch kein Kind auf der Intensivstation, aber es besteht die große Sorge, dass das Phänomen immer größere Ausmaße annehmen könnte“, meint Alberto Villani, der sich über die Entwicklung der letzten Wochen besorgt zeigt. Der Pädiater erklärt, dass die kleinen Patienten mit Sauerstoff, Rehydrierungstherapien und Medikamenten behandelt werden.

Auf die Frage, wo und wie sich die kleinen Patienten anstecken würden, antwortet der angesehene Kinderarzt, dass rund 80 Prozent der Ansteckungen innerhalb der Familie erfolgen würden. „Fast immer sind auch die Eltern positiv“, so Alberto Villani. Der römische Pädiater fügt hinzu, dass im Unterschied zur Grippe, bei der die Ansteckung vor allem über die Kinder erfolge, bei Covid-19 das Virus in erster Linie von den Erwachsenen – meistens handelt es sich dabei um die Eltern – auf die Kinder übertragen werde. „Der erneute Anstieg der Infektionen ist vorhersehbar gewesen. Die Varianten können sich dort ausbreiten, wo die Regeln nicht eingehalten werden“, so das Fazit des Mediziners.

Auf seine Meinung angesprochen, ob er die Coronaschutzimpfung für unter Zwölfjährige befürworte, meint der angesehene Kinderarzt, dass es nun an der Zeit sei, die Kinder der Altersgruppe von fünf bis zwölf Jahren zu impfen. „Sie sind keine Bürger zweiter Klasse und haben ein Recht darauf, in die Lage versetzt zu werden, sich gleich wie alle anderen gegen Covid-19 schützen zu können“, so die unmissverständlichen Worte von Alberto Villani.

Die Erfahrungen des römischen Kinderarztes decken sich mit jenen eines Arztes aus Cerignola in Apulien, Michele Romano.

„Heute Morgen hat mir ein verzweifelter Vater erzählt, dass seine 15-jährige, vom Urlaub zurückgekehrte Tochter positiv getestet worden war. Sie hat seit fünf Tagen 39 Grad Fieber. Der behandelnde Arzt hat nur die Einnahme von Tachipirin empfohlen. Aber ich frage mich, wie wir wissen sollen, ob sie nicht bereits eine Lungenentzündung hat? Tachipirin bedeutet, dass wertvolle Zeit für eine angemessenere Behandlung verschwendet wird. Um festzustellen, ob ein Krankenhausaufenthalt notwendig ist, muss das Mädchen untersucht werden. Man kann keine falschen Ratschläge geben. Wir sind mit dieser Variante noch nicht sehr vertraut. Wir wissen weder, wie gefährlich noch, wie ansteckend sie unter jungen Menschen ist. Wir müssen sehr vorsichtig sein“, so Michele Romano auf seiner Facebook-Seite, der sein Video mit einem Appell an die jungen Leute, Fake News und Verschwörungstheorien bleiben und sich impfen zu lassen, schließt.

