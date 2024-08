Das verborgene Paradies am Gardasee

Am Westufer locken Natur, Abenteuer und Kulinarik abseits der Massen

Von: luk

Toscolano-Maderno – Malcesine, Bardolino, Lazise: Das Ostufer des Gardasees bietet pittoreske Städte, malerische Strände und Mittelmeerfeeling. Ein Geheimtipp ist das Ostufer allerdings schon lange nicht mehr. Wer es etwas individueller, ruhiger und weniger überlaufen mag, sollte sich mal das Westufer des Gardasees anschauen.

Dort locken Orte wie Salò, Toscolano-Maderno, Gargnano oder Gardone Riviera. Die Gegend eignet sich nicht nur für Strandurlauber, sondern birgt eine Fülle unentdeckter Schätze für Natur- und Aktivurlauber gleichermaßen. Abseits der ausgetretenen Pfade bietet diese malerische Region eine Mischung aus Ruhe, unberührter Schönheit und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten.

Für Wanderfreunde bietet etwa die Umgebung von Toscolano-Maderno ein weitläufiges Netzwerk von Wanderwegen, die sich durch sanfte Hügel und üppige Wälder schlängeln. Von leichten Spaziergängen entlang der Uferpromenade bis hin zu anspruchsvollen Bergpfaden ist für jeden Geschmack und jedes Können etwas dabei. Der Blick von den Gipfeln auf den glitzernden See ist unbezahlbar.

Der Gardasee selbst lädt zu einer Vielzahl von Aktivitäten ein, darunter Schwimmen, Segeln und Windsurfen. Auch an Vierbeiner wird gedacht: So gibt es etwa in Toscolano Maderno einen idyllischen Hundestrand.

Abseits der Natur lockt Toscolano-Maderno auch mit einer reichen kulinarischen Szene. In den gemütlichen Restaurants und Trattorien der Region können Besucher lokale Spezialitäten wie hausgemachte Pasta, frisch gefangenen Fisch und köstliche Olivenöle genießen. Die Nähe zu den örtlichen Bauernmärkten garantiert zudem frische Zutaten und authentische Geschmackserlebnisse.

Die südliche Westseite des Gardasees bleiben trotz ihrer Schönheit und Vielfalt noch weitgehend ein Geheimtipp für Reisende, die abseits der überlaufenen Touristenpfade nach unvergesslichen Erlebnissen am schönen Gardasee suchen.