Den Berg unterschätzt

Von: luk

Edolo – Wer im Dezember einen Berg erklimmen möchte, sollte auf alle Eventualitäten gut vorbereitet sein. Die Tage sind nämlich sehr kurz und die Temperaturen kalt. Gerade bei ausgedehnten Touren kann dies zum Verhängnis werden.

So ist es am Sonntag einer Gruppe von neun Wanderern aus der Region Veneto im Adamellogebiet im Trentino ergangen: Auf der Nordwand des Adamellogipfels auf einer Höhe von 2.800 Metern gerieten sie in eine brenzlige Lage. Ohne ausreichende Ausrüstung und schlecht vorbereitet, sahen sie sich am Sonntagabend der Dunkelheit und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt. Gegen 17.30 Uhr blieb ihnen keine andere Wahl, als den Notruf abzusetzen.

Anspruchsvolle Rettungsmission

Die Rettung der Wandergruppe gestaltete sich äußerst aufwendig. Zwei Rettungshelikopter mussten mehrfach zwischen Temù und der Nordwand hin- und herfliegen, um die Alpinisten aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Mithilfe von Winden wurden die Wanderer einzeln gerettet und anschließend unversehrt zu ihren Autos zurückgebracht.

Warnung vor den Gefahren der Bergwelt

Der Vorfall zeigt erneut, wie leichtsinnig manche Menschen die Gefahren der Berge unterschätzen. Der Bergrettungsdienst und die örtliche Finanzpolizei mahnen eindringlich zur Vorsicht: “Im Winter sind die Tage kurz und die Temperaturen sinken in den Höhenlagen rasch unter null. Gute Vorbereitung und die richtige Ausrüstung sind unerlässlich.” Sie appellieren an alle Bergsportler, ihre Touren sorgfältig zu planen und sich an die Wetterbedingungen anzupassen – auch, um die Sicherheit der Retter nicht unnötig zu gefährden. Besonders in der kalten Jahreszeit gelte: “Vorsicht, Planung und Respekt vor der Natur.”