“Der Bär hat nicht locker gelassen”

L'esemplare di giovane orso, con ogni probabilit?57 che si reso protagonista nella serata di ieri di un attacco ad un uomo che è stato catturato ad Andalo, 23 agosto 2020. ANSA/RROVINCIA DI TRENTO EDITORIALL USE ONLY NO SALES

Bozen – Das Tagblatt Dolomiten greift heute den Bärenangriff vom Samstag in Andalo im Trentino wieder auf und schildert, wie der Vorfall aus Sicht des Opfers abgelaufen ist.

„Er hat mich zu Boden geworfen. Es schien, als wollte er mich in den See ziehen“, erzählt der 24-jährige Carabiniere Diego Balasso. Er habe sich am Lattenzaun festgeklammert, aber der Bär habe nicht locker gelassen. „Es schien, als wollte er mich zum See ziehen.“

Erst als vom Campingplatz rund ein Dutzend Personen zu Hilfe kam, habe der Bär von ihm abgelassen.

Der Bär wurde bereits in der Nacht auf Sonntag eingefangen und in ein Gehege gebracht. Balasso musste hingegen im Spital versorgt werden.

