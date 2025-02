Der Stein trügt: Ablagerung aus Chemikalien vergiften Gardasee

Von: Ivd

Desenzano del Garda – An den Stränden des Gardasees breitet sich eine neue Gefahr für die Umwelt aus: In der Vergangenheit wurden immer wieder feste Verbindungen aus Reinigungsmitteln, Seife und organischem Material an den Stränden des Sees gefunden, die den typisch weißen Steinen der Region ähneln. Die Umweltorganisation WWF hat nun eine deutliche Zunahme der Funde verzeichnet. Ursache für das Phänomen ist Abwasser, das über Notüberläufe in den See gelangt.

Paolo Zanollo, WWF-Referent für Brescia, berichtet: “Seit Jahren finden wir diese ‘Steine’ in großen Mengen an den Stränden des südlichen Gardasees.” Vor kurzem sammelten Helfer der Organisation innerhalb weniger Stunden ganze 25 Kilogramm der giftigen Verbindungen an nur einem Strandabschnitt. Fotos der Ablagerungen findet ihr hier.

Steine aus Chemie und Fäkalien

Untersuchungen der Umweltbehörde ARPA haben ergeben, dass diese Ablagerungen aus einer Verbindung aus vielen verschiedenen chemischen Substanzen bestehen, darunter Seife, Reinigungsmittel und Weichmacher sowie organischen Materialien wie Haaren und menschlichen Fäkalien bestehen. Aufgrund ihrer Beschaffenheit und Farbe werden sie oft mit den typischen hellen Steinen der Region verwechselt und bleiben daher unbemerkt.

Zanollo erläutert weiter: “Diese Ablagerungen sind das Ergebnis von Abwässern, die durch Notüberläufe ins Wasser gelangen – ein Zustand, der so nicht bestehen darf. Die Notüberläufe sollten ausschließlich in tatsächlichen Notfällen aktiviert werden.” In einem Schreiben an den Bürgermeister von Desenzano fordert der WWF daher rasches Handeln. “Was wir hier im südlichen Seebereich benötigen, ist keine neue Kläranlage, sondern eine vollständige Trennung von Schmutz- und Regenwasserkanälen! Es ist sinnlos, den See optisch aufzuwerten, bevor wir nicht seine grundlegende Gesundheit sicherstellen.”

Folgen der Umweltzerstörung

Der Gardasee ist ein empfindliches Ökosystem, das besser geschützt werden muss. Beispiele wie das Schwan-Sterben im November 2024 oder das akute Fischartensterben verdeutlichen, welche Auswirkungen menschliche Eingriffe in die natürlichen Lebensräume haben. Lässt man die Abwasserentsorgung in den See weiter zu, werden sich diese Zustände weiter verschlimmern. Der Gardasee mag auf den ersten Blick glasklar erscheinen, doch die Herausforderungen unter der Oberfläche dürfen nicht ignoriert werden.