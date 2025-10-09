Aktuelle Seite: Home > Italien > Der Traum vom Showgeschäft – und der Albtraum dahinter
Falscher Talent-Scout soll Minderjährige missbraucht und gefilmt haben

Der Traum vom Showgeschäft – und der Albtraum dahinter

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 08:17 Uhr
Soave – Er gab sich als Förderer junger Talente aus, versprach Auftritte im Fernsehen und in Radiosendungen – doch hinter der Fassade des vermeintlichen Talent-Scouts soll sich ein Monster verborgen haben. In Soave (Provinz Verona) ist ein 53-jähriger Mann festgenommen worden, der verdächtigt wird, Minderjährige sexuell missbraucht und die Übergriffe gefilmt zu haben.

Die Carabinieri von Soave haben den Mann nach monatelangen Ermittlungen festgenommen. Gegen ihn wird wegen fortgesetzter und erschwerter sexueller Gewalt sowie Kinderpornografie ermittelt. Die Untersuchungen begannen im September 2025, nachdem die Mutter eines mutmaßlichen Opfers Anzeige erstattet hatte.

Laut den Ermittlern soll sich der Beschuldigte als Talentsucher im Showgeschäft ausgegeben haben, um Jugendliche unter dem Vorwand beruflicher Chancen in sein Studio zu locken. Dort soll er sie sexuell missbraucht und die Handlungen aufgezeichnet haben.

Durch eine detaillierte Rekonstruktion der Taten gelang es den Carabinieri, mehrere Fälle nachzuweisen, die nach demselben Muster an zwei Minderjährigen begangen worden sein sollen. Weitere Ermittlungen führten zur Entdeckung von kinderpornografischem Material, darunter Fotos und Videos, die die Opfer in expliziten Situationen zeigen.

Die Staatsanwaltschaft Verona beantragte beim Untersuchungsrichter Untersuchungshaft, die auch angeordnet wurde. Der Mann wurde ins Gefängnis von Montorio überstellt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Behörden prüfen, ob es weitere Opfer gibt, die auf ähnliche Weise getäuscht und missbraucht wurden.

