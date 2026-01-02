DFB-Teamspieler Füllkrug feiert Debüt für Milan mit Sieg

Von: APA/dpa

Der deutsche Fußballteamspieler Niclas Füllkrug hat bei seinem ersten Einsatz für den AC Milan gleich einen Sieg gefeiert. Füllkrugs Wechsel war erst wenige Stunden vor dem Match am Montag bekannt geworden. Er wurde beim 1:0-Sieg bei Cagliari in der 69. Minute für den Torschützen Rafael Leao eingewechselt. Letzterer hatte in der 50. Minute den entscheidenden Treffer erzielt. Milan übernahm damit vorerst die Tabellenführung vor dem Stadtrivalen Inter Mailand.

Inter kann mit einem Sieg am Sonntag gegen den FC Bologna Platz eins zurückerobern. Füllkrug war auf Leihbasis für den Rest dieser Saison von West Ham United zum AC Milan gewechselt. Die Einigung beinhaltet zudem auch eine Kaufoption.