Die Männerfreundschaft

ANSA/AMBASCIATA RUSSA IN ITALIA

Rom – In Italien steht Giorgia Meloni kurz davor, von Staatspräsident Sergio Mattarella den Auftrag zur Regierungsbildung zu bekommen. Auch die Ministerliste soll Medienberichten zufolge immer mehr Form annehmen.

Doch ihr Bündnispartner, Forza-Italia-Chef Silvio Berlusconi, sorgt schon wieder für Aufsehen. Trotz des menschenverachtenden Angriffskriegs auf die Ukraine und all seinen negativen Auswirkungen – auch auf Europa und Italien – rühmt sich Berlusconi damit, ein Freund des russischen Diktators Wladimir Putin zu sein. Außerdem pflege er weiterhin Beziehungen zu Putin.

Am Dienstag erzählte Berlusconi, dass er vor knapp drei Wochen zum Geburtstag von Putin 20 Flaschen Wodka und einen “süßen” Brief bekommen habe. Natürlich habe er darauf mit Geschenken (Wein) und einem ebenfalls “süßen” Brief geantwortet.

Sein Vize, Antonio Tajani, hat die Aussage Berlusconis später dementiert und als alte Geschichte abgetan, und auch Berlusconi ist später zurückgerudert.