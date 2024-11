Die “Sinner-Bomben”

Von: fra

Neapel – Die Carabinieri haben, mehreren italienischen Medienberichten zufolge, in Neapel einen illegalen Markt für explosive Geräte aufgedeckt, indem sie gezielt Marketingaktivitäten in sozialen Medien und Chats wie Telegram, TikTok, Instagram und Facebook verfolgt haben. Diese Plattformen wurden genutzt, um explosive Sprengsätze zu bewerben und Bestellungen zu tätigen. Die Ermittlungen führten sie zu einer Wohnung eines 24-jährigen Mannes aus der Gegend von Flegrea, der keine Vorstrafen hatte. Bei der Durchsuchung wurden 50 Kilogramm Explosivstoffe sichergestellt, darunter auch die sogenannte “Bomba Sinner” – eine Variante von illegalen Sprengstoffen, die in Neapel produziert und in ganz Italien verkauft werden. Die “Bomba Sinner” ist orange und erinnert an die Haare des Südtiroler Tennisspielers Jannik Sinner.

Sechs Jahre alte Tradition von explosiven “Bomben”

Die “Bomba Sinner” ist nur die neueste Variante von Sprengstoffen, die regelmäßig zu den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel in Italien auftauchen. In den letzten Jahren gab es ähnliche explosive Knallkörper wie die “Bomba Maradona”, “Bomba Scudetto”, “Kvara” und “Georgiana”, die alle dafür bekannt sind, bei Explosionen schwere Verletzungen zu verursachen. In diesem Jahr wurden bereits 486 illegale Sprengsätze beschlagnahmt, darunter auch die “Bomba Sinner”. Diese werden durch das Web bestellt, hauptsächlich aus China, und die einzelnen Bestandteile kommen separat an, um keine Verdachtsmomente zu erwecken.

Gefährlichkeit und weitreichender illegaler Handel

Die Carabinieri warnten vor der extremen Gefährlichkeit dieser Sprengsätze, die oft in den Händen unerfahrener junger Menschen landen, welche zu tragischen Unfällen führen können. Die Explosionen dieser Sprengsätze, die häufig in Kellern oder Wohnungen versteckt werden, stellen eine ernsthafte Gefahr dar. Durch die Nutzung des Internets hat der Handel mit Feuerwerkskörpern und Sprengstoffen nicht nur nationale, sondern auch internationale Dimensionen erreicht, mit Versand in viele Länder weltweit.

Die Carabinieri betonen, dass solche illegalen Märkte nicht nur die öffentliche Sicherheit gefährden, sondern auch eine Quelle für die Zunahme von Kriminalität und Jugendgewalt darstellen.