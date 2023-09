Drama am Iseo-See: Deutsche Touristin [20] nach Sturz von Boot vermisst

Iseo-See – Am Iseo-See in der Lombardei läuft die Suche nach einer deutschen Touristin (20). Chiara L. aus Bayern war am Freitag mit sieben Freunden auf einem Boot unterwegs, als sie in den Abendstunden ins Wasser stürzte.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu dem Unglück, weil Carolina K., die 23-jährige Bootslenkerin aus Bayern, plötzlich stark beschleunigte. Dabei dürfte die 20-Jährige das Gleichgewicht verloren haben.

Es wird angenommen, dass die Frau beim Sturz ins Wasser mit dem Kopf gegen das Boot geprallt und daher untergegangen ist.

Bereits den ganzen Samstag waren Tauchmannschaften mit der Suche nach der vermissten Deutschen beschäftigt. Am Sonntag wurde mit einem Tauchroboter nach ihr gesucht.

Gegen die Bootslenkerin laufen nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Sie soll laut dem italienischen Corriere keinen Bootsführerschein haben.

Die einzige Person an Bord, die ein nautisches Patent für das Boot mit 200 PS hatte, war der Sohn des Eigners.

Nach dem Verschwinden der 20-jährigen Chiara L. vom Boot steuerte die Gruppe Land an und alarmierte von dort aus die Notrufzentrale. Wegen ihres alkoholisierten Zustands und mangelnder Sprachkenntnissen kam es zunächst zu Problemen bei der Kommunikation mit den Behörden.