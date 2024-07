Ein Leben in der Toskana: Beitrag von bis zu 30.000 Euro

Von: luk

Italien lockt wieder mit einer ungewöhnlichen Aktion, um die ländlichen Gegenden vor dem Einwohnerschwund zu retten. Dieses Mal richtet sich der Fokus auf die bezaubernde Toskana – für viele ein Sehnsuchtsziel. Wer sich entschließt, in eines der malerischen Bergdörfer der Region zu ziehen, kann einen Zuschuss von bis zu 30.000 Euro erhalten. Was steckt dahinter und wie kann man sich bewerben?

Die Toskana ruft

Weizenfelder, sanfte Hügel, von Zypressen gesäumte Straßen, Spitzenweine und Gaumenfreuden: Die Toskana bietet viel. Nun gibt es für Auswanderer eine einmalige Gelegenheit. Wer sich bis zum 27. Juli 2024 entscheidet, in eines der 119 Dörfer mit weniger als 5.000 Einwohnern in den toskanischen Bergen zu ziehen, könnte bis zu 30.000 Euro vom italienischen Staat erhalten. Das berichtet unter anderem die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Schönheit mit Herausforderungen

„Die toskanischen Berge sind Gebiete von wahrer Schönheit, mit Dörfern, die es wiederzuentdecken gilt, die jedoch unter Abwanderung leiden“, schildert Stefania Saccardi, Vizepräsidentin der Region Toskana. Die Entscheidung, in eine dieser Gemeinden zu ziehen, sei zwar eine Herausforderung, biete aber die Chance auf einen neuen Lebensabschnitt.

Traumhafte Dörfer warten

Unter den teilnehmenden Bergdörfern gibt es durchaus Juwelen, wie etwa Minucciano oder Sorano, das spektakulär am Hang eines Tuffsteinhügels über dem Fluss Lente thront. Ein Umzug in diese Orte in Mittelitalien könnte nicht nur finanziell reizvoll, sondern auch kulturell bereichernd sein.

Voraussetzungen und Bewerbung

Interessenten müssen jedoch schnell sein: Die Bewerbung ist nur noch bis zum 27. Juli 2024 um 13.00 Uhr möglich. Italienische Staatsbürger und Bürger anderer EU-Staaten können sich über ein spezielles Online-Formular bewerben. Auch Nicht-EU-Bürger mit einer Aufenthaltsgenehmigung von mindestens zehn Jahren können sich melden. Wichtig ist zudem, dass die Bewerber bereits in einer italienischen Stadt oder Gemeinde gemeldet sind, jedoch nicht in einer Berggemeinde leben.

Finanzielle Unterstützung im Detail

Die genaue Höhe des Zuschusses hängt zudem vom Kaufpreis des Hauses ab, das man in diesen Orten erwerben möchte. Der Höchstbetrag darf in keinem Fall 50 Prozent der gesamten Kosten übersteigen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb des Grundstücks und der dazugehörigen Anlagen entstanden sind. Finanziert wird das Projekt mit 2,8 Millionen Euro aus dem italienischen Fonds für die Entwicklung der Berggebiete (Fosmit).

Die Zeit drängt, die Berge rufen und die Toskana wartet auf neue Bewohner. Vielleicht ist dieser Sommer der perfekte Moment, um einen neuen Lebensweg einzuschlagen – und das mit einem staatlichen Zuschuss in der Tasche!