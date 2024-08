Einsturz einer Autowaschanlage am Gardasee

Von: luk

Salò – In Salò am Gardasee ereignete sich am 5. August ein ungewöhnlicher Unfall, der die idyllische Urlaubskulisse kurzzeitig erschütterte. Ein deutsches Touristenpaar prallte beim Einfahren in eine Autowaschanlage versehentlich gegen eine tragende Säule, was zum Einsturz der gesamten Konstruktion führte.

Die dramatische Situation erforderte den sofortigen Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und der örtlichen Polizei. Der Fahrer (77) des BMW X5 wurde von der Feuerwehr aus dem beschädigten Fahrzeug befreit. Glücklicherweise blieb das Paar unverletzt und kam lediglich mit einem großen Schrecken davon.

Die genaue Ursache des Unfalls wird derzeit untersucht: Offenbar war das Auto, in der falschen Richtung in die Waschanlage eingefahren. Doch das Wichtigste ist, dass niemand ernsthaft zu Schaden kam. Salò, das normalerweise für seine ruhige Lage am Gardasee bekannt ist, erlebte an diesem Tag einen Vorfall, der allen Beteiligten wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.