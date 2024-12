Von: ka

Oslo/Florenz – Die 21-jährige Florentinerin Martina Voce, die am 20. Dezember nur knapp den Messerangriff ihres Ex-Freundes überlebt hat, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Es war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit allein dem Eingreifen ihrer Kollegen des italienischen Spezialitätengeschäfts Smak av Italia in der norwegischen Hauptstadt Oslo, das die junge Frau leitet, zu verdanken, dass ein Femizid verhindert werden konnte.

„Er suchte mich im Laden auf, plötzlich spürte ich die Messerstiche“, erinnert sie sich an die dunkelsten Momente ihres noch jungen Lebens. In einem bewegenden Video dankt der Vater der 21-Jährigen allen, die den Mordversuch abgewehrt haben. „Das Eingreifen der Kollegen war entscheidend“, so Carlo Voce.

Langsam, aber sicher erholt sich Martina Voce von den Folgen des Mordversuchs. Ihre Genesungsfortschritte werden vom Ärzte- und Pflegeteam, das sie betreut, als erstaunlich bezeichnet. Diese Fortschritte ermöglichen es ihr auch, das erste Mal über den Messerangriff ihres Ex-Freundes, des 24-jährigen, ursprünglich aus Indien stammenden Mohit Kumar, zu sprechen.

Martina accoltellata in Norvegia dal suo ex Martina accoltellata in Norvegia dal suo ex A Oslo, restano gravi le condizioni di Martina Voce, la studentessa italiana accoltellata dall'ex fidanzatoValeria Collevecchio per il Tg3 delle 14:20 del 23 dicembre 2024 Posted by Tg3 on Monday, December 23, 2024

„Seit heute hat Martina keinen Luftröhrenschnitt mehr. Um ihre Stimmbänder nicht zu belasten, benutzt sie eine Hilfe, die sie beim Sprechen unterstützt. Mithilfe einer Stütze konnte sie auch wieder einige Schritte gehen. Die Mediziner sind beeindruckt von ihrer Genesungsfähigkeit und sind auch zuversichtlich, was die Beweglichkeit ihres Gesichts betrifft“, freut sich ihr Vater Carlo Voce.

Dabei sind die vielleicht dunkelsten Momente ihres noch jungen Lebens erst wenige Tage her. Die junge Florentinerin, die vor zwei Jahren nach Oslo gezogen war, um in der norwegischen Hauptstadt mit ihren Kollegen das italienische Spezialitätengeschäft Smak av Italia aufzubauen, wurde am 20. Dezember von ihrem Ex-Partner Mohit Kumar mit Dutzenden von Messerstichen niedergestreckt. Es war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit allein dem Eingreifen ihrer Kollegen zu verdanken, dass die 21-Jährige den brutalen Angriff überlebte. Im Krankenhaus von Oslo, wo sie tagelang im künstlichen Koma lag, wurden ihr in mehreren komplizierten Eingriffen ein Teil ihres Gesichts, ihre Halsschlagader, eine ihrer Halsvenen sowie ein Teil ihrer rechten Hand rekonstruiert.

Da sie jetzt – wenn auch mit etlichen Schwierigkeiten – wieder sprechen kann, konnte Martina ihren Angehörigen vom furchtbaren Angriff erzählen, den sie nur wenige Tage zuvor erlitten hatte.

Am Morgen des 20. Dezember erschien Mohit Kumar, ein 24-jähriger norwegischer Informatiker indischer Herkunft, vor dem Geschäft für italienische Spezialitäten, in dem die 21-jährige Florentinerin als Filialleiterin arbeitet. Martina hatte ihn im letzten Sommer verlassen, aber offensichtlich konnte er sich nicht mit dem Ende ihrer Beziehung abfinden. Obwohl sie ihn in allen sozialen Netzwerken blockiert hatte, versuchte er ständig, mit ihr Kontakt aufzunehmen und sich ihr zu nähern.

„Martina stand vor dem Geschäft. Er fragte sie, ob sie ihn begleiten wolle, weil er mit ihr reden müsse. Wenn er etwas kaufen wolle, könne er hereinkommen, lehnte Martina ab und kehrte ins Geschäft zurück. Er folgte ihr ins Spezialitätengeschäft. In jenem Moment, als sie hinter der Kasse zurückkehren wollte, versetzte er ihr den ersten Stich in den Rücken. Sie flüchtete hinter die Wursttheke, rief um Hilfe und versuchte, die Messerhiebe mit ihren Händen abzuwehren. Die nach den Hilferufen der jungen Frau herbeigeeilten Kollegen gingen daraufhin dazwischen, was ihr wahrscheinlich das Leben rettete“, berichtet Carlo Voce der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. „Das Eingreifen der Kollegen war entscheidend“, so Martinas Vater.

Dennoch gelang es Kumar, seine Ex-Freundin mit mindestens 25 Messerstichen schwer zu verletzen. Er selbst erlitt Verletzungen, als Martinas Kollegen eingriffen, um seinen Messerangriff auf die junge Frau abzuwehren. Mohit Kumar wurde nach der Behandlung im Krankenhaus wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft genommen.

Martina Voce è fuori pericoloSi è svegliata dal coma farmacologico ed è considerata fuori pericolo Martina Voce, la ragazza accoltellata venerdì scorso a Oslo dal suo ex fidanzato. Il padre al Tg3: "Sarà un bellissimo Natale".Jacopo Cecconi per il Tg3 delle 14:20 del 24 dicembre 2024 Posted by Tg3 on Tuesday, December 24, 2024

„Ich hatte ihr gesagt, sie solle ihn allein schon zu ihrer eigenen Sicherheit anzeigen. Auch weil die norwegischen Stalking-Gesetze sehr streng sind, wollte sie ihn jedoch nicht in Schwierigkeiten bringen“, so Carlo Voce gegenüber dem Onlinemedium Fanpage. Dies war leider ein verhängnisvoller Fehler.

Martina Voces Genesung schreitet rasch voran, aber der Weg, den sie noch vor sich hat, ist sehr weit.