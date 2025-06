Erdbeben in Parma und zuvor in Meran

Von: apa

In der norditalienischen Provinz Parma ist in der Nacht auf den Pfingstmontag ein Erdbeben der Stärke 3,1 verzeichnet worden. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (Ingv) ereigneten sich zwischen 3.57 Uhr und 4.44 Uhr mindestens zehn Erdbeben, von denen das stärkste um 4.05 Uhr eine Stärke von 3,1 hatte. Das Epizentrum lag in der Nähe der Kleinstadt Berceto. Es wurden weder Verletzte noch Schäden gemeldet.

Am Sonntagabend wurde auch ein Erdbeben im Meraner Raum registriert. Um 21.17 Uhr wurde eine Erschütterung bei Partschins in einer Tiefe von 16 Kilometern gemeldet, wie das Nachrichtenportal stol.it meldete. Die Magnitude betrug 3,3. Viele Anrufe besorgter Bürger trafen in der Landesnotrufzentrale ein, es gab jedoch auch in diesem Fall weder Verletzte noch Schäden. Über das Beben in Südtirol hatte am Abend auch der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) berichtet.