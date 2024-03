Erdbeben der Stärke 4,5 erschüttert obere Adria

Pordenone – Ein Erdbeben mit einer Stärke von 4,5 hat am Mittwochabend das Friaul an der oberen Adria getroffen und war sogar in Südtirol sowie in Österreich und Slowenien zu spüren.

Das Epizentrum lag in der kleinen Gemeinde Socchieve bei Pordenone, wo gegen 22.19 Uhr ein Beben in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern registriert wurde.

Ausläufer des Bebens erreichten auch weite Teile Südtirols, einschließlich des Vinschgaus, des Bozner Talkessels und des Pustertals.

Über Verletzte oder Schäden ist nichts bekannt. Die Region um Udine nördlich von Venedig und Triest st bekannt für ihre seismische Aktivität.