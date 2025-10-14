Erdogan witzelt mit Meloni – Macron lacht mit

"Schaust gut aus, aber muss dich vom Rauchen abbringen"

Von: luk

Sharm el-Sheikh – Ein Moment der Leichtigkeit am Rande eines ernsten Gipfels: Beim Friedensgipfel für den Nahen Osten in Sharm el-Sheikh am Montag sorgten der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Italiens Premierministerin Giorgia Meloni für ein kleines diplomatisches Zwischenspiel – unter den Augen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Wie Aufnahmen einer türkischen Fernsehanstalt zeigen, begrüßten sich Meloni und Erdogan herzlich, als Letzterer plötzlich das Protokoll brach und scherzte:

„Du siehst großartig aus – aber ich muss einen Weg finden, dich vom Rauchen abzubringen.“

Meloni reagierte mit einem Schmunzeln, nachdem der Dolmetscher die Bemerkung übersetzt hatte. „Ich weiß, ich weiß…“, entgegnete sie lachend – sehr zur Freude der Umstehenden, unter ihnen auch Macron, der sich das Lachen nicht verkneifen konnte.

Der kurze Schlagabtausch verbreitete sich rasch über internationale Medien und soziale Netzwerke – ein humorvoller Moment inmitten ernster diplomatischer Gespräche. Für Erdogan war es nicht das erste Mal, dass er mit lockeren Sprüchen für Aufsehen sorgte: Schon bei der UNO-Vollversammlung Ende September hatte er Macron mit einem ähnlichen Seitenhieb überrascht.