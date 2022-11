Fake-Impfungen kommen No Vax teuer zu stehen

Pistoia/Prato – Vier Personen, die sich durch Fake-Impfungen gefälschte Grüne Pässe erschlichen hatten, sind im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs von einem Gericht in Pistoia zu Haftstrafen zwischen fünf Monaten und einem Jahr verurteilt worden.

Alle vier Verurteilten, bei denen es sich ausnahmslos um Impfgegner handelte, gehörten zu den Patienten von Federico Calvani. Federico Calvani, der durch in Wirklichkeit nie erfolgte Impfungen vielen Impfgegnern zu falschen Grünen Pässen verholfen hatte, war bereits im vergangenen Juni in erster Instanz zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Die Ermittlungen, die von der Staatsanwaltschaft Pistoia koordiniert und von den Carabinieri von Pistoia und Prato in Zusammenarbeit mit der Gesundheitspolizei NAS von Florenz durchgeführt wurden, gingen auf eine Anzeige zurück, die die Mutter eines jungen Mannes bei den Carabinieri von Prato erstattet hatte. Die Mutter, die befürchtete, dass ihr Sohn schwer an Covid-19 erkranken könnte, gab an, dass er einen Grünen Pass erhalten hatte, ohne geimpft worden zu sein. In der Folge deckten die Carabinieri und die Staatsanwaltschaft ein ausgedehntes Netzwerk auf, in dessen Zentrum der Arzt, der in der ländlichen Umgebung von Pistoia eine Praxis betrieb, stand.

Laut dem ergangenen Richterspruch empfing der Arzt seine „Kunden“, bei denen es sich allesamt um Impfgegner handelte, in seiner Arztpraxis und bescheinigte ihnen eine in Wirklichkeit nie erfolgte Verabreichung einer Impfdosis. Um sich einen gefälschten Grünen Pass erschleichen zu können, scheuten die No Vax nicht den weiten Weg zur Praxis von Federico Calvani.

Zu ihrem Leidwesen fiel der verdächtige „Kundenansturm“ aber auch den Gesundheitsbehörden der Region Toskana auf. Im Zuge der Ermittlungen wurden auf der digitalen Plattform des Gesundheitswesens der Region Toskana gefälschte Green-Pass-Bescheinigungen beschlagnahmt und mehrere Personen, die zu den „Kunden“ des Arztes gehörten, ins Ermittlungsregister eingetragen.

Der 67-jährige Federico Calvani, der seit dem 31. Dezember letzten Jahres unter Hausarrest stand, wurde am 28. Juni in erster Instanz zu fünf Jahren, drei Monaten und zehn Tagen Haft verurteilt. Die Richter von Pistoia sprachen ihn der Veruntreuung und der Fälschung öffentlicher Dokumente für schuldig.

Weil er die von der lokalen Sanitätseinheit gezahlten Zuschüsse für durchgeführte Impfungen in die eigene Tasche gesteckt und sich damit des Betrugs am Staat schuldig gemacht hatte, verurteilte die Richterin Patrizia Martucci den Arzt außerdem dazu, den Zivilparteien, die dem Verfahren beigetreten waren – der Ärztekammer von Pistoia, dem lokalen Sanitätsbetrieb “Toscana centro” und dem Staat Italien – eine vorläufige Entschädigungssumme von jeweils 20.000 Euro zu zahlen.

Einige Monate nach dem Arzt, der ihnen unrechtmäßigerweise zu Grünen Pässen verholfen hatte, mussten auch vier seiner „Kunden“ vor dem Richter erscheinen. Verglichen mit dem Arzt kamen die vier Impfgegner mit Haftstrafen von fünf bis zwölf Monaten relativ glimpflich davon, aber angesichts der Vorstrafe, der Geldbuße und den Verfahrensspesen, die den „schlauen“ No Vax auferlegt wurden, kommt ihnen der Versuch, sich auf betrügerische Art und Weise einen Grünen Pass zu erschleichen, sehr teuer zu stehen.