Fataler Fehler: „Misslungenster Überfall des Jahres“

Corsico – Gäbe es einen Preis für den misslungensten Überfall und für den untalentiertesten Räuber des Jahres, wäre ein 57-Jähriger, der am Freitag die denkbar schlechte Idee hatte, die Apotheke seiner Heimatgemeinde zu überfallen, ganz vorne mit dabei.

Der Räuber, der sich zunächst als normaler Kunde ausgab, bedrohte die Apothekerin mit einem Messer und zwang sie, ihm den Inhalt der Registrierkasse auszuhändigen. Dem Mann, der kurz darauf mit dem Geld floh, fiel aber nicht auf, dass er das auf seine Ehefrau ausgestellte ärztliche Rezept auf dem Tresen der Apotheke liegengelassen hatte. Für die Carabinieri war es somit ein Leichtes, den Mann zu identifizieren. Der 57-Jährige wurde festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt.

Eine Apotheke in Corsico in der Nähe von Mailand war am Freitag Schauplatz des vielleicht misslungensten Überfalls des Jahres. Der Räuber, der am Freitagvormittag die Apotheke betrat, schien zunächst ein ganz normaler Kunde zu sein. Da in Corsico strenge Kälte herrschte, wunderten sich die anderen Wartenden nicht darüber, dass der Mann, der sich geduldig hintanstellte, eine Maske, eine Mütze und Handschuhe trug.

Als er an der Reihe war, trat er an den Schalter heran und zeigte der Apothekerin ein ärztliches Rezept. Während die Frau das Rezept las, zog er ein Messer hervor. Er bedrohte die Apothekerin mit der Stichwaffe und forderte sie dazu auf, ihm den Inhalt der Registrierkasse auszuhändigen. Während die Angestellten der Apotheke und die anderen Kunden, die das Geschehen beobachtet hatten, wie versteinert zurückblieben, nahm der 57-Jährige das Geld an sich und ergriff die Flucht.

Seine Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer. Allein an die Beute und an seine Flucht denkend, hatte der Räuber vergessen, das ärztliche Rezept, das er der Apothekerin gegeben hatte, wieder an sich zu nehmen. Den kurz darauf eingetroffenen Carabinieri übergab die Apothekerin sofort das auf den Namen einer Frau ausgestellte ärztliche Rezept. Mit dem Rezept in der Hand war es für die Carabinieri ein Leichtes, den Fall zu lösen. Bei der Frau handelte es sich in der Tat um die Ehefrau eines „alten Bekannten“ der Ordnungskräfte.

Die Carabinieribeamten begaben sich umgehend zur Wohnung des Paares, die sich ebenfalls in Corsico befindet. Dort trafen sie nicht nur den wegen Raubüberfällen vorbestraften 57-jährigen Mann vor, sondern stellten auch das Messer und die beim Überfall verwendete Kleidung, die in einer Tasche auf dem Balkon hinter einem Abfalleimer versteckt war, sicher. Der 57-Jährige wurde festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt.

Der Überfall des „untalentiertesten Räubers des Jahres“ blieb auch in der italienischen Öffentlichkeit nicht unbemerkt. Auf die Idee – so viele Leser – im eigenen Heimatort die Apotheke zu überfallen und dabei das Rezept der Ehefrau zurückzulassen, müsse man erst einmal kommen.