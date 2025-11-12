Aktuelle Seite: Home > Italien > Felsbrocken kracht auf beliebten Rad- und Fußweg in Norditalien
Vello-Toline erneut gesperrt

Felsbrocken kracht auf beliebten Rad- und Fußweg in Norditalien

Mittwoch, 12. November 2025 | 07:04 Uhr
Felsbrocken kracht auf beliebten Rad- und Fußweg in Norditalien
facebook/La ValCamonica Là Ghé
Schriftgröße

Von: idr

Marone – Schon wieder Ärger auf dem beliebten Rad- und Fußweg zwischen Vello und Toline am Iseosee: In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Erdrutsch die Verbindung zwischen den Dörfern Pisogne und Marone lahmgelegt. Ein Felsbrocken durchbrach den Schutzzaun und landete mitten auf dem Asphalt. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt niemand unterwegs.

Am Montagmorgen machte ein Wanderer die unangenehme Entdeckung: Steine lagen verstreut auf dem Radweg, der Sicherheitszaun war zerstört. Der aufmerksame Spaziergänger informierte umgehend Federico Laini, den Bürgermeister von Pisogne. Dieser reagierte prompt: Städtische Techniker wurden losgeschickt, um das Ausmaß des Schadens zu begutachten. Kurz darauf folgte die offizielle Sperrung des betroffenen Straßenabschnitts.

Felsbrocken kracht auf beliebten Rad- und Fußweg in Norditalien
facebook/La ValCamonica Là Ghé
Felsbrocken kracht auf beliebten Rad- und Fußweg in Norditalien
facebook/La ValCamonica Là Ghé

Immer wieder Probleme auf der Strecke

Für die Anwohner und Radfahrer der Region ist diese Nachricht wenig überraschend. Der Weg musste in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Steinschlag gesperrt werden. Die Lage direkt unterhalb der Felswand macht die Strecke anfällig für Erdrutsche, besonders nach starken Regenfällen oder Wetterumschwüngen.

Die Sperrung gilt vorerst, bis die Sicherheitsanlagen repariert und der Bereich wieder als ungefährlich eingestuft werden kann. Wann genau Radfahrer und Fußgänger die malerische Verbindung zwischen Vello und Toline wieder nutzen können, steht noch nicht fest. Bis dahin heißt es: Umweg fahren und Geduld haben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
144
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
137
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
48
Pitbull-Angriff in Bozen
„Ohne fließendes Wasser, aber glücklich: Warum wollt ihr uns unsere Kinder wegnehmen?“
Kommentare
36
„Ohne fließendes Wasser, aber glücklich: Warum wollt ihr uns unsere Kinder wegnehmen?“
Dolomiten & Co: Hier ist Skifahren besonders teuer
Kommentare
35
Dolomiten & Co: Hier ist Skifahren besonders teuer
Anzeigen
Stabiles Einkommen für Bitcoin-Besitzer
Stabiles Einkommen für Bitcoin-Besitzer
FedMining
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 