Felsbrocken kracht auf beliebten Rad- und Fußweg in Norditalien

Von: idr

Marone – Schon wieder Ärger auf dem beliebten Rad- und Fußweg zwischen Vello und Toline am Iseosee: In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Erdrutsch die Verbindung zwischen den Dörfern Pisogne und Marone lahmgelegt. Ein Felsbrocken durchbrach den Schutzzaun und landete mitten auf dem Asphalt. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt niemand unterwegs.

Am Montagmorgen machte ein Wanderer die unangenehme Entdeckung: Steine lagen verstreut auf dem Radweg, der Sicherheitszaun war zerstört. Der aufmerksame Spaziergänger informierte umgehend Federico Laini, den Bürgermeister von Pisogne. Dieser reagierte prompt: Städtische Techniker wurden losgeschickt, um das Ausmaß des Schadens zu begutachten. Kurz darauf folgte die offizielle Sperrung des betroffenen Straßenabschnitts.

Immer wieder Probleme auf der Strecke

Für die Anwohner und Radfahrer der Region ist diese Nachricht wenig überraschend. Der Weg musste in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Steinschlag gesperrt werden. Die Lage direkt unterhalb der Felswand macht die Strecke anfällig für Erdrutsche, besonders nach starken Regenfällen oder Wetterumschwüngen.

Die Sperrung gilt vorerst, bis die Sicherheitsanlagen repariert und der Bereich wieder als ungefährlich eingestuft werden kann. Wann genau Radfahrer und Fußgänger die malerische Verbindung zwischen Vello und Toline wieder nutzen können, steht noch nicht fest. Bis dahin heißt es: Umweg fahren und Geduld haben.