Femizid von Iris Setti: Zeugen schildern schockierende Details

Trient – Am 8. Jänner fand vor dem Schwurgericht in Trient unter dem Vorsitz von Richter Rocco Valeggia die zweite Verhandlung im Prozess gegen den 38-jährigen Chukwuka Nweke statt. Er steht im Verdacht, für den Tod der 61-jährigen Iris Setti in der Nacht vom 5. auf den 6. August 2023 im Nikolajewka-Park in Rovereto verantwortlich zu sein. Die Anklage wirft ihm vorsätzlichen Mord mit erschwerenden Umständen, Raub und sexuelle Gewalt vor.

Gerichtsmedizinisches Gutachten bestätigt brutale Gewalt

Im Mittelpunkt der Verhandlung stand laut der Nachrichtenagentur Ansa die Anhörung des Gerichtsmediziners Francesco Ausania, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rovereto die Verletzungen der Frau untersucht hatte. Laut Ausania starb Iris Setti im Krankenhaus von Trient an einer schweren Kopfverletzung, die eine massive Blutung verursachte. Der Mediziner sprach von „einer erschreckenden Anzahl von Schlägen ins Gesicht“, die mit bloßen Händen ausgeführt worden seien.

Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Fabrizio De Angelis, wirft dem Angeklagten vor, Iris Setti am Abend des 5. August angegriffen, brutal geschlagen, vergewaltigt und ihr einen goldenen Ring geraubt zu haben. Nweke, der seit 2007 in Italien lebt, wurde kurz nach der Tat von den Carabinieri festgenommen.

Zeugen schildern schockierende Details

Neben dem Gerichtsmediziner wurden zwei weitere Zeugen gehört. Aldo Santacatterina, ein Onkel der Verstorbenen, berichtete, dass die Familie Iris Setti nach ihrem Tod wegen der schweren Gesichtsverletzungen nicht identifizieren konnte. Eine DNA-Analyse war notwendig, um ihre Identität zu bestätigen.

Die Verteidigung, vertreten durch den Anwalt Andrea Tomasi, brachte die Schwester des Angeklagten, Antonia Nweke, als Zeugin ein. Sie sprach über die Schwierigkeiten der Familie, mit dem Verhalten des 38-Jährigen umzugehen.

Videoaufnahmen der Tat gesichtet

Hinter verschlossenen Türen sichtete das Gericht Videoaufnahmen, die die Tat dokumentieren. Diese sollen im weiteren Verlauf des Prozesses eine zentrale Rolle spielen.